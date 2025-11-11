La terza sezione disciplinare del Consiglio distrettuale di Catanzaro ha prosciolto l’avvocato Francesco Sabatino del Foro di Vibo Valentia da tutti i capi di incolpazione che erano stati formulati al legale a seguito del suo coinvolgimento nell’operazione antimafia Maestrale-Carthago condotta dalla Dda. A seguito della misura cautelare applicata all’avvocato Sabatino, il Consiglio aveva aperto un procedimento disciplinare disponendo la sospensione dall’albo di appartenenza e il successivo giudizio a carico dello stesso. L’avvocato Francesco Sabatino lo scorso 20 marzo è stato però assolto con formula ampia dal gup distrettuale di Catanzaro, Piero Agosteo, all’esito del giudizio con rito abbreviato ed in seguito il Consiglio di Disciplina aveva disposto l’acquisizione delle motivazioni della sentenza assolutoria.

La decisione di proscioglimento dell’avvocato Sabatino dal procedimento disciplinare è stata commentata con soddisfazione dai suoi legali di fiducia, gli avvocati Sergio Rotundo, Michelangelo Miceli e Mariantonietta Iorfida: “Questo ulteriore pronunciamento da parte del Consiglio di Disciplina assume particolare rilievo - non secondario alla pronuncia del gip di Catanzaro - poiché ribadisce la correttezza professionale del collega anche sotto il profilo disciplinare, sostenuta in ogni sede da questa difesa”.