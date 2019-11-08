Denunciato alla Procura di Vibo Valentia un 64enne del luogo per ricettazione e impossessamento illecito di beni culturali

Quattro imponenti leoni e due anfore funebri del 1.200 sono stati scoperti dai carabinieri della Stazione di Soriano Calabro unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. Ad essere stato denunciato alla Procura di Vibo è un 64enne di Soriano Calabro. I reati contestati sono quelli di ricettazione e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. In particolare, i militari dell’Arma mentre effettuavano una perquisizione domiciliare per la ricerca di armi, dopo essere entrati all’interno di una rimessa, si sono accorti della presenza di alcune imponenti e vistose statue in marmo bianco e rosa. I carabinieri hanno interessato subito i colleghi del reparto specializzato dell’Arma, il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di stanza a Cosenza, i quali hanno accertato che le statue marmoree in questione sono protette dal Codice dei Beni Culturali in ragione del loro valore storico, artistico ed ecclesiastico. Nel dettaglio le opere d’arte individuate ritraggono: due statue in marmo rosa raffiguranti leoni stilofori zoomorfi; due statue in marmo bianco raffiguranti leoni; due vasi funerari con anse zoomorfe. Sul corpo dell’anfora, in bassorilievo, è raffigurata una scena con cavalli; due puttini verosimilmente appartenenti ad una base di altare ecclesiastico, in marmo bianco con base in marmo roseo.