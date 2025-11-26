In occasione del 25 novembre gli agenti hanno distribuito in città materiale informativo dedicato alla prevenzione. Il contenuto offre strumenti e contatti utili per chiedere aiuto

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato rinnova il suo impegno contro la violenza di genere attraverso diverse iniziative. La Questura di Vibo Valentia, ha fatto sapere attraverso un comunicato stampa, «nell’ambito della campagna nazionale “Questo non è amore”, ha partecipato all’evento “Orange the World”, promosso da Un Women e supportato dall’Associazione Soroptimist international Italia. La sede della Questura, insieme al Commissariato di PS di Serra San Bruno e al Posto fisso di Polizia di Tropea, sono state illuminate di arancione, colore simbolo di un futuro senza violenza di genere».

Inoltre, nella giornata di ieri, «i poliziotti e le poliziotte della Questura hanno distribuito in diversi punti della città brochures informative realizzate dal servizio Centrale anticrimine. Questi materiali – prosegue la nota stampa – contengono informazioni sulle attività di contrasto alla violenza sulle donne, storie di donne coraggiose che hanno denunciato, contatti utili per chiedere aiuto, strumenti normativi e risorse a disposizione. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare la consapevolezza che la violenza può essere fermata attraverso azioni concrete e informate».