L'episodio è avvenuto attorno alle ore 21 di ieri sera lungo via Comparni. Dopo l'arrivo del 118 la piccola è stata prima portata allo Jazzolino e poi nel reparto di Chirurgia pediatrica dell'ospedale del capoluogo regionale

Brutto incidente stradale ieri sera in pieno centro a Paravati. L’episodio è avvenuto alle ore 21 circa in via Comparni, nei pressi di un negozio di tabacchi. Vittima una bambina di tre anni che si trovava a bordo dell’automobile guidata dalla propria mamma. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, una volta scesa dall’auto in sosta, avrebbe cercato di attraversare la strada. Purtroppo, proprio nel momento in cui il tratto veniva percorso da un giovane a sua volta a bordo della propria utilitaria. Da qui l’impatto che ha scaraventato per terra la bambina e i conseguenti attimi di trepidazione, in attesa che sul posto sopraggiungesse un’unità mobile del 118.

Dopo il primo intervento da parte dei sanitari, la bimba è stata trasportata all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Subito dopo è stata trasferita nel reparto di Chirurgia pediatrica del Pugliese di Catanzaro. Lo stesso dove attualmente si trova in stato di osservazione. Alla piccola, da quel che si apprende, sarebbe stato riscontrato un ematoma a livello polmonare. Tuttavia le sue condizioni non sarebbero gravi. Una buona notizia dopo il primo brutto spavento. Del caso si stanno interessando anche i carabinieri della locale stazione di Mileto.