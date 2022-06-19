Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, portata fuori dall'abitazione una bombola del gas

Un incendio è divampato questo pomeriggio in pieno centro cittadino a Paravati, in via Umberto I. Per cause ancora da accertare, il rogo è partito intorno alle ore 18:30 dal piano superiore di un’abitazione privata, all’interno della quale vive una coppia con figli. Tutti fortunatamente si sono messi in salvo.

Sul posto si sono portati i vigili urbani, carabinieri e diversi mezzi dei vigili del fuoco, che hanno subito provveduto a portare fuori dalla casa in fiamme una bombola del gas, al fine di scongiurare eventuali esplosioni. Sono in corso le operazioni per circoscrivere il rogo. Ad isolare l’area hanno contribuito anche gli uomini della Protezione civile, presenti sul posto per via della processione del Corpus Domini, che nel tardo pomeriggio dovrebbe passare proprio in via Umberto I.

La zona in cui si è sviluppato l’incendio è densamente popolata e si trova a pochi passi dalla chiesa dell’Addolorata e dalla Fondazione Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime, sorta anni fa su imput della Serva di Dio Natuzza Evolo.