In occasione della Pasquetta, il Comando provinciale carabinieri di Vibo Valentia, attraverso le Stazioni dipendenti e gli assetti Radiomobili, ha attuato un articolato dispositivo straordinario di controllo del territorio nell’area delle Serre Vibonesi e sul litorale, con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri a bordo di velivolo Augusta Westland 412 per il monitoraggio dall’alto delle aree a maggiore afflusso.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza delle principali arterie viarie, con controlli mirati anche mediante etilometro per prevenire condotte di guida pericolose. I servizi hanno interessato inoltre le aree verdi attrezzate e le zone adibite a picnic e grill, al fine di garantire il rispetto delle norme, la tutela dell’ambiente e una civile convivenza negli spazi pubblici. L’obiettivo è stato quello di assicurare una Pasquetta in sicurezza, attraverso una presenza capillare e interventi tempestivi in caso di criticità.

Nel video, le immagini dall’alto e le parole del comandante della Compagnia carabinieri di Serra San Bruno Pierantonio Tarantino.