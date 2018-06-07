L’incendio si è sviluppato sul carrello trainato da un trattore a causa di un rogo a bordo strada. Il conducente ha rovesciato il carico sulla carreggiata nel tentativo di salvare il mezzo

Il carico del rimorchio di un trattore adibito al trasporto di grosse balle di fieno ha preso fuoco mentre il mezzo percorreva la Statale 18, nel territorio di Pizzo Calabro. Il rogo sarebbe scaturito a causa di un incendio di sterpaglie a bordo strada all’altezza del ristorante “Il mocambo”. Le fiamme hanno rapidamente attecchito sul materiale trasportato nel rimorchio del mezzo, divampando nel giro di pochi minuti. Il conducente, tuttavia, ha proseguito la sua marcia in direzione dello svincolo autostradale per circa un chilometro, ignaro dell’incendio a bordo. Una volta notate le fiamme, ha arrestato il trattore in una piazzola di sosta e, nel disperato tentativo di salvare dalla distruzione il mezzo pesante, ha rovesciato le balle in fiamme sulla strada in quel momento sgombra di autovetture. Tentativo vano in quanto il trattore ha comunque subito seri danni. Sul posto sono intervenute due squadre e un autobotte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo, le forze dell’ordine e la Protezione civile. Illeso il conducente. Il traffico sull’importante arteria è stato temporaneamente bloccato.