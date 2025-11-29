Arrestato per un furto di corrente commesso oltre 11 anni fa. È successo a Pizzo, dove i carabinieri della Stazione di Pizzo hanno eseguito un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni penali del Tribunale di Vibo Valentia, traendo in arresto un uomo del luogo, condannato a due anni di reclusione, perché riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica, commesso sempre a Pizzo nel 2014.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.