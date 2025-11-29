I carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Vibo nei confronti di un uomo condannato per il reato consumato oltre 11 anni fa
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Arrestato per un furto di corrente commesso oltre 11 anni fa. È successo a Pizzo, dove i carabinieri della Stazione di Pizzo hanno eseguito un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni penali del Tribunale di Vibo Valentia, traendo in arresto un uomo del luogo, condannato a due anni di reclusione, perché riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica, commesso sempre a Pizzo nel 2014.
Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.