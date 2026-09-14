Il questore Rodolfo Ruperti ha accolto il nuovo personale assegnato alla provincia: tre agenti arriveranno in Questura a Vibo, un assistente capo a Serra San Bruno. Alla città tirrenica cinque poliziotti e un vice ispettore

Dieci nuovi rinforzi per la Polizia di Stato nel Vibonese, con la quota più consistente di personale destinata al futuro Commissariato di pubblica sicurezza di Tropea. Le nuove unità sono state accolte questa mattina dal questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, e saranno distribuite tra il capoluogo, la città tirrenica e Serra San Bruno.

Nel dettaglio, si tratta di otto agenti, un vice ispettore e un assistente capo. Sei unità – cinque agenti e il vice ispettore – sono state assegnate all’istituendo Commissariato di Tropea, che si prepara dunque a ricevere nuovo personale in vista della sua piena operatività.

Le assegnazioni tra Vibo, Tropea e Serra San Bruno

Altri tre agenti andranno invece a rafforzare gli organici della Questura di Vibo Valentia, mentre un assistente capo è stato destinato al Commissariato di Serra San Bruno.

Secondo quanto riferito dalla Questura, le nuove risorse affiancheranno il personale già in servizio e contribuiranno a potenziare sia l’attività investigativa sia il controllo del territorio.

Nel corso dell’incontro con i nuovi arrivati, il questore Ruperti ha illustrato le linee operative degli uffici e rivolto loro un augurio di buon lavoro, richiamando «il valore del senso del dovere e della costante dedizione al servizio dei cittadini».