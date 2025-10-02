«Un altro passo concreto verso la riqualificazione della scuola dell’infanzia e primaria di Porto Salvo è stato compiuto: dopo l’approvazione del progetto esecutivo in estate, il Comune di Vibo Valentia comunica l’avvenuta aggiudicazione dei lavori per la ristrutturazione antisismica e impiantistica dell’edificio scolastico della frazione, per i quali l’ente aveva intercettato un duplice finanziamento per un totale di 1.000.000,00 euro. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la “Ital Costruzioni” di Filadelfia». Questo è quanto rende noto attraverso un comunicato stampa il Comune di Vibo Valentia su una vicenda che dopo 4 anni di impegno in battaglie civiche, promesse, burocrazia lenta e incertezze di ogni sorta, forse, sta per chiudersi.

Il Comune ha infatti specificato come ora si entri «nella fase che precede l’apertura del cantiere, con l’obiettivo di restituire alla comunità scolastica una struttura moderna, sicura e funzionale. La durata prevista dei lavori è di 240 giorni dall’avvio, ed al fine di incentivare una celere esecuzione degli stessi è stato previsto, nel bando di gara, un premio di accelerazione di 500 euro al giorno per un massimo di 30 giorni da riconoscere alla ditta nel caso in cui concluda l’opera in anticipo rispetto al cronoprogramma».

Sul punto, l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, ha dichiarato: «Si tratta di una misura innovativa per l’Ente introdotta con l’obiettivo di favorire il rispetto delle tempistiche e incentivare la consegna anticipata delle opere a beneficio della collettività». Monteleone, che ha seguito con costanza l’intero iter, ha espresso grande soddisfazione: «Siamo ormai a un passo dall’avvio dei lavori. L’aggiudicazione rappresenta un risultato concreto che premia l'impegno del Settore 5 comunale. Ogni giorno ci avviciniamo sempre di più all’obiettivo: consegnare ai bambini e alle famiglie di Porto Salvo una scuola degna di questo nome, all’altezza degli standard di sicurezza e qualità che meritano».

«L’Amministrazione comunale – conclude poi la nota stampa – conferma così il proprio impegno verso l’edilizia scolastica e la valorizzazione delle frazioni, investendo in infrastrutture che guardano al futuro dell’educazione e della comunità».

