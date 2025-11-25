Il Questore di Vibo Valentia ha emesso un provvedimento di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di un sostenitore della Vigor Lamezia, ritenuto responsabile di un episodio di violenza avvenuto lo scorso 16 novembre 2025 al termine dell’incontro di calcio “Vibonese – Vigor Lamezia”.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, i fatti si sono verificati nell’area di parcheggio riservata ai tifosi ospiti. In quel contesto, l’uomo — appartenente al tifo organizzato lametino — avrebbe colpito con un violento schiaffo un cittadino di passaggio, completamente estraneo alla manifestazione sportiva. L’aggressione, inspiegabile e gratuita, ha immediatamente attivato gli agenti della Digos, che sono riusciti in tempi rapidi a identificare l’autore del gesto.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il tifoso era già stato destinatario in passato di un provvedimento analogo. Tale circostanza, unita alla pericolosità riscontrata nel comportamento e al rischio di reiterazione di episodi simili, ha portato la Divisione Anticrimine, su disposizione del Questore, a emettere un nuovo Daspo della durata di otto anni.

Il provvedimento prevede anche un ulteriore obbligo: per i prossimi due anni l’uomo dovrà presentarsi presso il Commissariato di polizia di Lamezia Terme durante gli incontri della squadra lametina, misura finalizzata a garantirne l’allontanamento effettivo dagli stadi e dalle zone sensibili in occasione delle competizioni sportive.

La Questura sottolinea come resti alta l’attenzione della Polizia di Stato verso qualsiasi comportamento violento o potenzialmente pericoloso legato al mondo del tifo, con l’obiettivo di assicurare lo svolgimento sereno e sicuro degli eventi sportivi.