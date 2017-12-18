Temperature in sensibile calo e precipitazione nevose anche sotto i mille metri. Tre Comuni dispongono la chiusura delle scuole

La prima neve fa capolino già al di sopra degli ottocento metri in Calabria con pioggia alternata a brevi schiarite nel resto della regione e temperature in sensibile calo. La neve è caduta copiosa sulle alture del Pollino, della Sila e dell’Aspromonte interessando anche la dorsale delle Serre, compreso il territorio montano ricadente nella provincia di Vibo Valentia, con la colonnina di mercurio che, soprattutto nella notte, è scesa sotto lo zero in molte località.

Nel Vibonese in particolare, i centri del comprensorio di Serra San Bruno si sono svegliati sotto una coltre bianca tanto che i Comuni di Mongiana, Fabrizia e Nardodipace hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna. Qualche disagio alla circolazione viene segnalato nelle strade dell’entroterra con i mezzi spazzaneve operativi.

Nelle prossime ore si prevedono nuove precipitazioni nevose che potrebbero riguardare anche i comuni al di sotto degli ottocento metri di altitudine.