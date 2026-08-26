Il questore Rodolfo Ruperti ha accolto i nuovi poliziotti. Potenziati servizi investigativi e controllo del territorio. Il personale destinato alla città tirrenica affiancherà gli agenti già in servizio in attesa dell’attivazione del nuovo presidio

Nuovi rinforzi per la Polizia di Stato nel Vibonese. Quarantacinque agenti e un vice ispettore sono stati assegnati alla Questura di Vibo Valentia e all’istituendo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tropea. A dare loro il benvenuto, nella mattinata di oggi, è stato il questore Rodolfo Ruperti, insieme ai dirigenti e ai funzionari della Questura.

Un innesto consistente che consentirà di potenziare gli organici degli uffici della Questura, con particolare attenzione ai servizi investigativi e alle attività di prevenzione e controllo del territorio. Una parte del nuovo personale è destinata proprio a Tropea, dove è in corso il percorso per l’attivazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza.

I nuovi agenti destinati a Tropea

In attesa della piena operatività del Commissariato, gli agenti destinati alla città tirrenica saranno impiegati in affiancamento al personale già in servizio, soprattutto nelle attività di prevenzione e controllo del territorio.

Una presenza che assume particolare rilievo in questo periodo dell’anno, con Tropea ancora interessata da una significativa presenza turistica e con la conseguente necessità di rafforzare i servizi nel centro cittadino.

Il benvenuto del questore Ruperti

Nel corso dell’incontro con i neo assegnati, il questore Ruperti ha illustrato le linee di indirizzo dell’attività istituzionale e fornito le prime indicazioni operative sui compiti e sulle funzioni che saranno affidati agli agenti, anche alla luce delle caratteristiche del territorio nel quale saranno chiamati a operare.

Ruperti ha quindi rivolto al personale un augurio di buon lavoro, richiamando l’importanza del ruolo svolto da ogni operatore della Polizia di Stato al servizio della collettività e auspicando per i nuovi arrivati un percorso professionale improntato a impegno, senso del dovere e crescita professionale e personale.