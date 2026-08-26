Nuovi rinforzi per la Polizia di Stato nel Vibonese. Quarantacinque agenti e un vice ispettore sono stati assegnati alla Questura di Vibo Valentia e all’istituendo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tropea. A dare loro il benvenuto, nella mattinata di oggi, è stato il questore Rodolfo Ruperti, insieme ai dirigenti e ai funzionari della Questura.

Un innesto consistente che consentirà di potenziare gli organici degli uffici della Questura, con particolare attenzione ai servizi investigativi e alle attività di prevenzione e controllo del territorio. Una parte del nuovo personale è destinata proprio a Tropea, dove è in corso il percorso per l’attivazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza.

I nuovi agenti destinati a Tropea

In attesa della piena operatività del Commissariato, gli agenti destinati alla città tirrenica saranno impiegati in affiancamento al personale già in servizio, soprattutto nelle attività di prevenzione e controllo del territorio.

Una presenza che assume particolare rilievo in questo periodo dell’anno, con Tropea ancora interessata da una significativa presenza turistica e con la conseguente necessità di rafforzare i servizi nel centro cittadino.

Il benvenuto del questore Ruperti

Nel corso dell’incontro con i neo assegnati, il questore Ruperti ha illustrato le linee di indirizzo dell’attività istituzionale e fornito le prime indicazioni operative sui compiti e sulle funzioni che saranno affidati agli agenti, anche alla luce delle caratteristiche del territorio nel quale saranno chiamati a operare.

Ruperti ha quindi rivolto al personale un augurio di buon lavoro, richiamando l’importanza del ruolo svolto da ogni operatore della Polizia di Stato al servizio della collettività e auspicando per i nuovi arrivati un percorso professionale improntato a impegno, senso del dovere e crescita professionale e personale.