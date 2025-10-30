La ditta Muraca ha completato l’installazione dei bidoni con ruote da 240 litri all’interno dell’area. L’assessore Miceli invita i cittadini al «rispetto delle regole per garantire ordine e decoro nel luogo di culto»

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha avviato la raccolta differenziata anche all’interno del Cimitero cittadino. Su disposizione dell’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, sono stati installati nei giorni scorsi numerosi bidoni carrellati da 240 litri, destinati alla raccolta della frazione secca e dei rifiuti vegetali, come fiori e sfalci.

La collocazione dei secchi

«I contenitori – si legge nel comunicato stampa dell’Ente – sono stati collocati lungo i viali principali e nei punti più frequentati dell’area cimiteriale, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e mantenere il decoro del luogo».

L’assessore Miceli ha invitato la cittadinanza a prestare maggiore attenzione al corretto conferimento dei materiali, ricordando che su ogni bidone sono riportate le indicazioni relative ai rifiuti ammessi. «Un piccolo gesto di attenzione – ha sottolineato nel comunicato – contribuisce a rendere il cimitero più decoroso e rispettoso dell’ambiente». Il Comune inoltre raccomanda di «non abbandonare sacchetti o materiali lungo i viali o fuori dai contenitori, in vista anche della maggiore affluenza prevista per la commemorazione dei defunti».