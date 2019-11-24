Il padre presenta la denuncia ai carabinieri. L’appello della sorella: «Aiutateci, non riusciamo a contattarla da ieri mattina»

Da 24 ore non si hanno più notizie di una donna di Fabrizia, Luciana Tassone, 34 anni. La giovane ieri mattina ha preso un autobus partito da Fabrizia ma da quel momento i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lei. Stamattina il padre si è recato dai carabinieri di Fabrizia per denunciarne la scomparsa, mentre la sorella, Patrizia Tassone, ha pubblicato un post su Facebook. La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale persone scomparse.