«Siamo finalmente alla vigilia della riapertura reale e definitiva del teatro cittadino». Con queste parole, il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha annunciato in Consiglio comunale la fine dell’intervento per l’applicazione della vernice ignifuga, senza la quale non era possibile ottenere le autorizzazioni di sicurezza e, dunque, procedere all’apertura.

Romeo ha spiegato che sono state smontate le impalcature e rimontate tutte le poltrone della platea, completando così le opere di ristrutturazione necessarie. «I lavori sono terminati e entro venerdì la ditta ci restituirà nuovamente il teatro», ha annunciato, precisando che la gestione per sei mesi è stata affidata ad Ama Calabria, che proporrà una stagione soprattutto di prosa, aperta anche alle scuole con matinée e altre rappresentazioni sceniche.

Un passaggio importante riguarda le autorizzazioni per l’uso della struttura: «È stata convocata la conferenza della Commissione per la Sicurezza – ha spiegato Romeo – e abbiamo superato finalmente l’ostacolo della vernice ignifuga, indispensabile per poter utilizzare il teatro in sicurezza». Il sindaco ha sottolineato come questo traguardo rappresenti non solo la conclusione di lavori tecnici, ma anche il ritorno di un luogo simbolo della vita culturale vibonese, capace di attrarre cittadini e turisti.

«La stagione teatrale che inizierà a breve – ha detto – sarà solo la prima di molte altre, sempre più interessanti e coinvolgenti».

Il sindaco ha infine richiamato l’importanza di una gestione coordinata e responsabile, capace di garantire la sicurezza e la qualità delle attività. «Questo teatro – ha concluso – non è solo un edificio, ma un simbolo della rinascita culturale di Vibo Valentia. La città può finalmente tornare a vivere momenti di aggregazione e spettacolo in una struttura rinnovata e sicura».