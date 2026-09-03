È arrivata a svolta formale la procedura di gara per la gestione dei servizi ambientali nel Comune di Ricadi. Con la determinazione n. 578 firmata dal Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Giuseppe Ciancio, l'ente locale ha preso atto degli esiti della gara gestita dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Vibo Valentia e ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

A gestire il servizio di raccolta integrata, trasporto, avvio a trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani (unitamente ai servizi connessi) per i prossimi due anni sarà la Muraca S.r.l., azienda con sede a Lamezia Terme.

I dettagli economici dell'accordo

L'impresa si è aggiudicata l'appalto applicando un ribasso del 6,75%. L'importo contrattuale ammonta a 1.940.050,02 euro (comprensivo dei costi della manodopera), a cui si aggiungono 35.021,38 euro per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale netto di 1.975.071,40 euro (oltre IVA). Il quadro economico complessivo dell'operazione, inclusivo delle somme a disposizione dell'amministrazione e dei contributi previsti, sfiora i 2,37 milioni di euro distribuiti nel triennio 2026-2028.

Trasparenza e controlli

La procedura si è svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Come evidenziato nell'atto amministrativo, l'azienda aggiudicataria ha ottenuto il massimo punteggio utile (100/100) ed è stata sottoposta con esito positivo a tutte le verifiche di legge previste dal Codice dei Contratti.. L'impresa risulta regolarmente iscritta nella "White List" della Prefettura di Catanzaro contro le infiltrazioni mafiose.

Nei prossimi passaggi si procederà alla stipula formale del contratto tra le parti per dare avvio alla nuova gestione operativa del servizio sul territorio comunale.