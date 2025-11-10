Il Comune di Ricadi ha approvato l’esito della gara per il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, completando così l’iter che porterà all’avvio degli interventi di pulizia, taglio dell’erba e cura delle aree verdi nei prossimi due anni. L’importo complessivo dell’opera è pari a 123.371,20 euro, interamente finanziato con fondi comunali. L’impresa vincitrice, la Ecosan srl con sede a Milano, ha presentato un’offerta economica di 81.909,75 euro, applicando un ribasso del 15,99% sull’importo a base d’asta, fissato in 97.500 euro. La differenza, pari a circa 20.850 euro, sarà riutilizzata come economia di gara.

L’appalto, come si evince dalla documentazione del Comune, prevede la «cura e manutenzione delle aree verdi comunali, tra cui aiuole, giardini, parchi pubblici e spazi stradali, con l’obiettivo di garantire il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici in tutto il territorio di Ricadi». Con questo passaggio, l’Amministrazione comunale di Ricadi conclude la fase amministrativa e si prepara all’avvio operativo del servizio, che garantirà una gestione costante e programmata del verde pubblico per il biennio 2025–2027.