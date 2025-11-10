L’affidamento per circa 82mila euro sarà interamente finanziato con fondi comunali e garantirà interventi di cura e decoro urbano per i prossimi due anni

Il Comune di Ricadi ha approvato l’esito della gara per il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, completando così l’iter che porterà all’avvio degli interventi di pulizia, taglio dell’erba e cura delle aree verdi nei prossimi due anni. L’importo complessivo dell’opera è pari a 123.371,20 euro, interamente finanziato con fondi comunali. L’impresa vincitrice, la Ecosan srl con sede a Milano, ha presentato un’offerta economica di 81.909,75 euro, applicando un ribasso del 15,99% sull’importo a base d’asta, fissato in 97.500 euro. La differenza, pari a circa 20.850 euro, sarà riutilizzata come economia di gara.

L’appalto, come si evince dalla documentazione del Comune, prevede la «cura e manutenzione delle aree verdi comunali, tra cui aiuole, giardini, parchi pubblici e spazi stradali, con l’obiettivo di garantire il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici in tutto il territorio di Ricadi». Con questo passaggio, l’Amministrazione comunale di Ricadi conclude la fase amministrativa e si prepara all’avvio operativo del servizio, che garantirà una gestione costante e programmata del verde pubblico per il biennio 2025–2027.