Si separano le posizioni processuali di diversi imputati fra Tribunali ordinari, Corte d’Assise per gli omicidi, posizioni stralciate e atti mandati alla Procura ordinaria



In oltre 300 rinviati a giudizio. Questa la decisione del gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris, per gli imputati di Rinascita-Scott che saranno giudicati con rito ordinario.

Sono state stralciate, e gli atti sono stati trasmessi alla Procura ordinaria di Vibo Valentia, le posizioni di: Nicola Larobina, 58 anni, di Arena, ausiliario all’Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia (difeso dall’avvocato Antonio Barilaro); Michele Larobina, 62 anni, di Arena (fratello di Nicola), funzionario della Prefettura di Vibo Valentia (avvocati Mariateresa Larobina e Luca Cianferoni). Nei loro confronti non è mai stata contestata alcuna aggravante mafiosa e da qui l’incompetenza funzionale della Dda di Catanzaro. Posizioni stralciate, altresì per: Renato Iannello, 45 anni, di San Gregorio d’Ippona; Filippo Fuscà, 39 anni (avvocati Salvatore Pronestì e Giuseppe Bagnato); Michelino Scordamaglia, 45 anni, di Vibo Marina (avvocato Francesco Sabatino); Marco Lo Bianco, 36 anni, di Vibo Valentia (avvocato Walter Franzè); Filippo Polistena, 44 anni, di Vibo Valentia (Walter Franzè); Nicola Murmora (avvocati Brunella Chiarello e Pasquale Contartese). Per tali imputati il gup ha preso atto che i reati contestati non sono aggravati dalle modalità mafiose e da qui la trasmissione degli atti alla Procura di Vibo Valentia, in luogo della Dda di Catanzaro, per l’eventuale successivo esercizio dell’azione penale.



Per motivi tecnici (assenza) sono state stralciate anche le posizioni di Ambrogio Accorinti di Zungri, Domenico Bonavota di Sant’Onofrio, Giuseppe Camillò di Vibo, Francesco Cracolici di Maierato e Francesco Barba di Vibo.



Stralciati per lo stesso discorso (assenza dell’aggravante mafiosa) altri capi di imputazione contestati all’ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, 38 anni; Francesco Marcello, 40 anni, di Pizzo; Antonella Bartolotti, 38 anni, di Pizzo; Claudio Solano, 46 anni, di Vibo Valentia. Gianluca Callipo è stato invece rinviato a giudizio per altri capi d’imputazione. Per tali posizioni, gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Vibo unitamente ad un capo di imputazione (rivelazione di segreti d’ufficio) che interessa Danilo Tripodi, 39 anni, in servizio al Tribunale di Vibo Valentia come assistente giudiziario che va a giudizio per altri reati aggravati dalle finalità mafiose. Non luogo a procedere per morte dell’imputato nei confronti di Francesco Pungitore, 60 anni, di Parghelia (avvocato Filippo Accorinti).



Rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza per gli ex consiglieri regionali del Pd Pietro Giamborino di Piscopio e Nicola Adamo di Cosenza, unitamente a Filippo Valia di Piscopio (nipote di Giamborino) e Giuseppe Capizzi, 33 anni, di Maletto (Ct). A Cosenza anche l’ex consigliere regionale Luigi Incarnato e Pino Cuomo di Lamezia Terme, che rispondono in concorso con Pietro Giamborino.



Dinanzi al Tribunale di Catanzaro dovranno invece comparire gli imputati: Antonino Delfino, 46 anni, di Reggio Calabria; Rocco Delfino, 58 anni, di Gioia Tauro; il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, 53 anni, di Piacenza; Giuseppe Calabretta, 51 anni, nativo di Davoli.



Altri imputati, invece, ai quali vengono contestati i reati di omicidio sono stati rinviati a giudizio dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro. Tutti gli altri andranno a processo dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia per l’udienza del 13 gennaio quando le loro posizioni dovrebbero essere riunite a quelle degli avvocati Giancarlo Pittelli e Giulio Calabretta, dell’ex sindaco di Nicotera Salvatore Rizzo e dell’imprenditore di Vibo Mario Lo Riggio, già a giudizio avendo optato per l’immediato saltando così l’udienza preliminare.



Circa 600 gli avvocati impegnati nel collegio di difesa degli imputati. Fra i rinviati a giudizio, oltre a Lugi Mancuso, 66 anni, di Limbadi, ritenuto al vertice della ‘ndrangheta vibonese, a processo vanno anche l’ex assessore di Vibo Vincenzo De Filippis, l’ex consigliere comunale di Vibo Alfredo Lo Bianco, l’ex comandante della Polizia municipale di Vibo Filippo Nesci, gli imprenditori vibonesi Mario e Umberto Artusa e Gianfranco Ferrante, il gioielliere di Vibo Vittorio Tedeschi, l’ingegnere ed ex assessore comunale di Vibo Francesco Basile, il fratello Paolo Basile (commercialista), il dentista di Limbadi Agostino Redi, il carabiniere Antonio Ventura, il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, la poliziotta della Stradale di Vibo Daniela De Marco, la veterinaria Chiarina Cristelli,dirigente del Servizio veterinario dell’Asp di Vibo Valentia.



Fra i rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia anche imputati come Pietro Giamborino – che va a giudizio (come spiegato sopra) per un altro capo d’imputazione anche dinanzi al Tribunale di Cosenza – e imputati come Giuseppe Accorinti e Saverio Razionale (che vanno pure in Assise per gli omicidi di Roberto Soriano e Antonio Lo Giudice), Vincenzo Barba, Filippo Catania, Paolino Lo Bianco e Andrea Mantella (per l’omicidio di Filippo Gangitano) e per l’omicidio di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano, Antonio Ierullo di Vallelonga.



Le parti offese individuate dalla Procura distrettuale sono 224, ma meno di 30 si sono costituite parti civili e fra loro figurano diversi Comuni del Vibonese. I capi di imputazione sono in totale 438: si va dall’associazione mafiosa all’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, dall’estorsione all’usura, dalla detenzione e porto illegale di armi da fuoco all’intestazione fittizia di beni, dall’omicidio al danneggiamento, dalla soppressione di cadavere al sequestro di persona sino al concorso esterno in associazione mafiosa, alla rapina ed all’abuso d’ufficio. Reati tutti aggravati dalle modalità e dalle finalità mafiose.



Alla sbarra i clan Lo Bianco, Barba, Pardea-Camillò-Macrì e Pugliese di Vibo Valentia, Mancuso di Limbadi e Nicotera, Bonavota di Sant’Onofrio, Cracolici di Maierato e Filogaso, Barbieri di Cessaniti, Accorinti di Zungri, Fiarè-Razionale-Gasparro di San Gregorio d’Ippona, Mazzotta di Pizzo Calabro, La Rosa di Tropea. Fra gli imputati anche Francesco Bonavena di Pannaconi (frazione di Cessaniti).



Ecco i rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia per l’udienza del 13 gennaio che si terrà nella nuova aula bunker di Lamezia Terme:

ACCORINTI Giuseppe, di Zungri, nato il 27.03.1959; ACCORINTI Angelo, di Zungri, nato il 17.02-1988; ACCORINTI Angelo, di Zungri, nato il 6.12.1991; ACCORINTI Paolo, di Zungri, 15.11.1992; ACCORINTI Pietro, alias “SCIMUSCA” di Zungri , 04.05.1961; ACCORINTI Salvatore, di Tropea, 08.09.1974; AIELLO Domenico, di Vibo Valentia, 07.10.1995; ALTAMURA Irene, di Serra San Bruno, 05.04.1997; AMABILE Francesco, di Parghelia, 20.09.1984; ANELLO Domenico, detto “Andrea”, di Curinga, 06.05.1985;ARCELLA Onofrio, di Sant’Onofrio, 07.12.1987; ARTUSA Domenico, di Vibo Valentia, 15.11.1962; ARTUSA Mario, di Vibo Valentia, 11.10.1966; ARTUSA Umberto Maurizio, di Vibo Valentia, 03.10.1968; ARTUSA Vittoria, detta “Mirella”, di Vibo Valentia, 04.09.1974; BARBA Bruno, di Vibo Valentia, 22.04.1984; BARBA Nicola, di Vibo Valentia, 07.04.1952; BARBA Vincenzo, alias “U Musichiere”, di Vibo Valentia, 14.04.1952; BARBIERI Antonino, alias “Camera”, di Cessaniti il 02.10.1959; BARBIERI Francesco, detto “Ciccione o Cartiera”, di Cessaniti, 21.02.1965; BARBIERI Francesco, di San Calogero, 10.03.1988; BARBIERI Giuseppe, alias “Padre Pio”, di Sant’Onofrio, 23.07.1973; BARBIERI Giuseppe, alias “Pepparijeu”, di Rombiolo, 22.04.1992; BARBIERI Michelangelo, di Cessaniti, 08.10.1993; BARBIERI Onofrio, alias “38”, di Vena Superiore, 10.01.1980; BARBUZZA Giuseppe, Leonforte (En) 27.09.1948; BARONE Antonio, di Mileto, 30.09.1972; BASILE Antonio Paolo Michele, di Vibo Valentia, 09.06.1963; BASILE Francesco, di Vibo Valentia, 02.04.1956; BATTAGLIA Michele, di Nicotera, 23.03.1981; BELSITO Luca, di Sant’Onofrio, 28.03.1949; BELSITO Rocco, di Sant’Onofrio, 11.10.1982; BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, di Vibo Valentia, 1981;



BIANCO Attilio, di Scandiano, 05.09.1951; BOGNANNI Francesco, di Vibo Valentia, 06.09.1973; BONAVENA Francesco, di Pannaconi di Cessaniti, 18.02.1934; BONAVITA Francesco Giuseppe, detto “Pino Ercolino”, Briatico 20.12.1946; BONAVITA Giuseppe Armando, Briatico, 13.07.1979; BONAVOTA Nicola, di Sant’Onofrio, 15.06.1976; BONAVOTA Pasquale, di Sant’Onofrio, 10.01.1974; BONAVOTA Salvatore, alias “Tore”, di Sant’Onofrio, 06.12.1988; CALLIPO Gianluca, di Pizzo, 14.06.1982; CANNATA’ Francesco, di Vibo Valentia, 04.10.1976; CAPOLONGO Pasquale, di Tufino (Na), 11.10.1961; CAPOMOLLA Cristian, di Soriano, 22.10.1988; CARA’ Filippina, di Zungri, 12.12.1989; CARIA Enrico, di Pizzo, 10.07.1956; ; CARNOVALE Francesco, di Vibo Valentia, 17.07.1968; CASTAGNA Jessica, Vibo Valentia, 28.08.199; CASTAGNA Nazzareno, detto “Neno”, Rombiolo, 23.12.1994; CATANIA Domenico, di Vibo Valentia, 08.08.1989; CATANIA Filippo, di Vibo Valentia, 15.12.1951; CERASO Fortunato, Vibo Valentia, 02.09.1972; CHIARAMONTE Danilo, Vibo Valentia, 04.10.1993;



CICHELLO Caterina, Filandari, 23.02.1999; CICHELLO Domenico, di Filandari, 05.12.1972; CICHELLO Rocco, di Filandari, 11.04.1989; CICONTE Maria Carmela, Sorianello, 31.12.1969; CIRIANNI Francesco, residente a Carmagnola, 03.12.1990; COLLOTTA Francesca, di Polia, 18.01.1978; CONTARTESE Pantaleone, di Limbadi, 23.04.1946; CONTARTESE Salvatore, di Limbadi, 25.10.1977; CORIGLIANO Fabio Salvatore, Vibo Valentia, 01.10.1997; CRISTELLI Chiarina, di Pizzo, 14.01.1964; CRUDO Antonio, di Zungri, 12.11.1969; CRUDO Domenico, di Vena Superiore, 02.07.1997; CUGLIARI Domenico, alias “Mica i Mela”, di Sant’Onofrio, 09.08.1959; CUGLIARI Domenico, detto “Scric”, di Sant’Onofrio, 02.04.1982; CUGLIARI Giuseppe, di Sant’Onofrio, 15.03.1993; CUGLIARI Maria Teresa, di Sant’Onofrio, 29.07.1964; CUGLIARI Raffaele, di Sant’Onofrio, 13.09.1976; CURELLO Antonio Emiliano, di Sant’Onofrio, 19.01.1973; CURELLO Nazzareno Antonio, di Vibo Valentia, 30.08.1961; CURELLO Saverio, di Sant’Onofrio, 01.09.1978; CURTOSI Rosario, 52 anni, di San Gregorio d’Ippona; CUTRI’ Antonino, di Sinopoli, 24.08.1984; D’ANDREA Giuseppe, alias “Pino Coscia d’Agneiu” di Vibo Valentia, 20.03.1961;

D’URZO Onofrio, di Sant’Onofrio, 31.01.1993; DE CARIA Paola, di Pizzo, 10.11.1971; DE DOMENICO Paolo, di Messina, 27.02.1969; DE FILIPPIS Vincenzo, di Vibo Valentia, 24.06.1971; DE IASIO Franco Domenico, di Benevento, 09.09.1951; DE LUCA Giuseppina, di Vibo Valentia, 24.03.1968; DE MARCO Daniela, di Filadelfia, 19/11/1977;



DE RITO Mario, di Ionadi, 18.10.1974; DE VITA Massimiliano, di Pizzo, 27.11.1981; DE VITO Cinzia, di Piscopio, 13.06.1986; DI MARIA Bruno, Porto Empedocle (Ag), 02.09.1964; DI MARIA Giuseppe, Agrigento, 16.03.1967; DI MICELI Francesco, Piscopio, 17.01.1976; DI MICELI Salvatore, Piscopio, 08.06.1999; DIMITROVA ZHIVKA Taneva, di Sant’Onofrio, 30.03.1981; DRAGO Giuseppe, Cosenza, 01.03.1970; FAZZARI Palmiro, Rosarno, 10.01.1976; FEBBRARO Domenico, di Sant’Onofrio, 26.03.1993; FEDERICI Luigi, di Vibo Valentia, 30.06.1998; FERRANTE Gianfranco, di Vibo Valentia, 05.04.1964; FERRARO Marco, di Vibo Valentia, 18.03.1997; FERRERI Miranda, Filandari, 20.03.1970; FIARE’ Filippo, di San Gregorio d’Ippona, 15.03.1957; FIARE’ Rosario, di San Gregorio d’Ippona, 11.11.1948; FIGLIANO Rosa, di Sant’Onofrio, 19.11.1964; FIORILLO Michele, di Piscopio, 18.11.1987; FIORILLO Nazzareno, di Piscopio, 26.10.1965; FIORILLO Patrizia, di Agrigento, 03.07.1972; FORTUNA Francesco, di Sant’Onofrio, 27.08.1980; FORTUNA Francesco, di Vibo Valentia, 03.09.1996; FORTUNA Giuseppe, di Vibo Valentia, 18.10.1963; FORTUNA Giuseppe, di Filogaso, 24.09.1977; FORTUNA Luigi, di Vibo Valentia, 14.06.1966; FRANCOLINO Antonello Salvatore, Vibo Valentia, 13.06.1974;



FRANZE’ Giovanni, di Stefanaconi, 18.11.1962; FRANZONE Domenico, detto “Chianozzo”, di Vibo Valentia, 11.07.1957; FUOCO Antonio, di Vibo Marina, 05.02.1957; FURLANO Salvatore, di Vibo Valentia, 23.10.1968; FUSCA Leonardo, di Stefanaconi, 12.12.1966; FUSCA Nicola, di Mileto, 13.03.1972; GALATI Lucia, di Pizzo, 15.12.1951; GALATI Vito, di San Costantino Calabro, 13.12.1957; GALEANO Ornella, di Longobardi (Vibo), 04.11.1972; GALLORO Raffaele, di Pizzo, 02.05.1972; GANINO Sandro, di Acquaro, 30.08.1984; GARISTO Pantaleo Maurizio, di Zungri, 21.11.1982; GAROFALO Luigi, di Rombiolo, 26.01.1956; GENTILE Emilio, (alias “Toba”), di Vibo Valentia, 26.07.1970; GIAMBORINO Benedetta, di Vibo Valentia, 20.03.1992; GIAMBORINO Giovanni, di Piscopio, 13.10.1961; GIAMBORINO Pietro, di Piscopio, 04.02.1957; GIAMBORINO Rosa, di Piscopio, 13.07.1986; GIAMBORINO Salvatore, di Piscopio, 08.05.1985; GIURGOLA Rosario, di Vibo Valentia, 04.10.1953; GRECO Leonardo, di Pizzo, 30.07.1979; GRILLO Domenico, Vibo Valentia, 24.11.1986; GRILLO Filippo, di Nerviano, 14.10.1993; GRILLO Pietro, Vibo Valentia, 29.06.1955; GUASTALEGNAME Antonio, Vibo Valentia, 25.10.1968;



IANNARELLI Alessandro, di Marino (Rimini) 16.04.1974; IANNELLO Antonio di Vibo Valentia, 20.10.1980; INZILLO Davide, di Soriano Calabro, 11.10.1993; IONADI Roberto, di Vibo Valentia, 08.03.1999; ISOLABELLA Carmelita, di Pizzo, 15.05.1951; ISOLABELLA Francesco, di Pizzo, 05.08.1949; LA BELLA Rosa, di Vibo Valentia, 07.02.1950; LA MALFA Emanuele, di Limbadi, 29.01.1987; LA PIANA Giuseppe, di Cessaniti, 28.10.1983; LA ROSA Antonio, di Tropea, 07.07.1962; LA ROSA Francesco, di Tropea, 29.11.1971; LACQUANITI Saverio, detto “Caramella”, di San Gregorio d’Ippona, 24.04.1995; LAGROTTERIA Andrea, di Maierato, 16.07.1994; LAGROTTERIA Daniele, di San Gregorio, 09.11.1995; LAGROTTERIA Mirko Francesco, di San Gregorio, 26.11.1993; LA TASSA Antonio Salvatore, di Mongiana, 14.04.1938; LA TASSA Nazzareno, di Mongiana, 11.11.1968; LAZAJ Robert, Albania, 29.08.1972; LENZA Giovanni, di Vibo Valentia, 14.01.1954;



LO BIANCO Alfredo, di Vibo Valentia, 15.09.1959; LO BIANCO Antonino, detto “Nino Crapina”, di Vibo Valentia, 05.10.1960; LO BIANCO Antonio, di Vibo Valentia, 21.05.1948; LO BIANCO Carmela, detta “Melina” di Vibo Valentia, 22.08.1965; LO BIANCO Carmelo, detto “u Niru”, di Vibo Valentia, 07.10.1972; LO BIANCO Carmelo, di Vibo Valentia, 29.09.1992; LO BIANCO Domenico, Vibo Valentia, 26.06.1962; LO BIANCO Domenico, Vibo Valentia, 02.02.1990; LO BIANCO Domenico, detto “Mimmo u Zazzu”, di Vibo, 02.09.1978; LO BIANCO Leoluca, Vibo Valetnia, 03.10.1965; LO BIANCO Michele, detto “u Ciucciu”, di Vibo Valentia, 18.10.1948; LO BIANCO Michele, di Vibo Valentia, 29.07.1967; LO BIANCO Michele, alias “Satizzu”, di Vibo Valentia, 01.07.1975; LO BIANCO Michele, di Vibo Valentia, 22.01.1999; LO BIANCO Nazzareno, Vibo Valentia, 08.10.1961; LO BIANCO Orazio, di Vibo Valentia, 26.05.1974; LO BIANCO Paolino, di Vibo Valentia, 27.06.1963; LO GATTO Vincenzo, di Vibo Valentia, 02.06.1981;



LO IACONO Elisabetta, di Siracusa, 17.07.1970; LO SCHIAVO Raffaele, di Vibo Valentia, 26.06.1971; LOPEZ Y ROYO Antonio, di Vibo Valentia, 12.05.1974; LOSCHIAVO Gaetano, di Sant’Onofrio, 13.07.1988; LUCAJ Alfred, Albania, 26.05.1979; MACRI’ Antonio, di Vibo Valentia, 01.08.1990; MACRI’ Antonio, di Vibo Valentia, 08.06.1957; MACRI’ Michele Pio Maximiliano, di Vibo Valentia, 31.05.1995; MALARA Salvatore, di Vibo Marina, 23.12.1964; MANCUSO Giuseppe, di Limbadi, 16.10.1990; MANCUSO Luigi, di Limbadi, 16.03.1954; MANDARADONI Domenico, di Potenzoni di Briatico, 31.10.1988; MANDARADONI Giuseppe, di Piscopio, 23.08.1988; MANDARADONI Salvatore, di Vibo Valentia, 26.09.1956; MANGONE Giuseppe, di Mileto, 13.02.1955; MANTELLA Andrea, di Vibo Valentia, 03.12.1972, collaboratore di giustizia;; MANTELLA Salvatore, di Vibo Valentia, 14.07.1974; MARASCO Salvatore, di Limbadi, 04.01.1956; MARINARO Michele, di Girifalco, 15.06.1969; MARINO Pasquale, di Pizzo, 31.08.1983; MAZZOTTA Salvatore, di Pizzo, 21.03.1990; MENNITI Vincenzo, di Sant’Onofrio, 26.09.1988; MILLITARI’ Vincenzo Francesco, di Pizzo, 21.11.1990; MOISE’ Giuseppe, di Limbadi, 22.05.1956; MOLINO Gaetano, di Limbadi, 15.03.1959; MONTEMAGNO Maria Olga, di Latina, 21.06.1963; MOSCATO Antonio, di Vibo Valentia, 26.09.1998; MOSCATO Domenico, alias “Minim u Baruni” di Vibo Valentia, 19.11.1959; MURMORA Francesco, di Pizzo, 01.07.1985; NASO Antonella, di Limbadi, 02.08.1981; NASO Domenico Ubaldo, di Limbadi, 28.09.1976; NASO Francesco, di Limbadi, 21.03.1943; NASO Gregorio Giuseppe, di Vibo Valentia, 04.06.1970; NASO Maria Teresa, di Limbadi, 01.03.1974; NAVARRA Giuseppe, Vibo Valentia, 13.11.1991; NAVARRA Sebastiano, Rombiolo, 08.02.1973; NAVARRA Valerio, di Rombiolo, 26.05.1993; NESCI Filippo, di Vibo Valentia, 26.09.1971; NIGLIA Francesco Giuseppe, alias “Pinu u cani”, di Briatico, 03.05.1948; OLIVA Emiliano, Vibo Valentia, 13.07.1976;



PAGLIANITI Domenico Antonio, di San Calogero, 03/03/1956; PAGLIANITI Domenico, San Calogero, 09.11.1957; PALMISANO Giuseppe, di Vibo Valentia, 19.10.1998; PALMISANO Loris, di Vibo Valentia, 18.02.1996; PAPAIANNI Agostino, di Joppolo, 28.06.1951; PAPALIA Rosaria, Vibo Valentia, 03.04.1983; PAPUZZO Franco, Vibo Valentia, 10.02.1951; PARDEA Damiano, Ionadi, 15.05.1985; PARDEA Raffaele, di Vibo Valentia, 13.01.1959; PARDEA Rosario, di Vibo Valentia, 16.10.1971; PATANIA Alessio, di Vibo Valentia, 20.06.1998; PATANIA Francesco Michelino, alias “Ciccio Bello”, di Vibo Valentia, 31.10.1951; PATANIA Salvatore, di Stefanaconi, 10.05.1961; PATERNO’ Francesco, detto “Cisca”, di Vibo Valentia, 28.03.1991; PENNA Nicola, di Maierato, 29.04.1984; PETROLO Paolo, di Sant’Onofrio, 18.09.1993; PETTINATO Caterina, di Francavilla Angitola, 14.04.1980; PIPERNO Maria, Vibo Valentia, 28.03.1978; POLITO Domenico Salvatore, di Tropea, 09.10.1964; POLITO Pietro, Briatico, 17.06.1996; PONTORIERO Antonella, Vibo Valentia, 16.09.1990; PONTORIERO Fortunato, di San Calogero, 19.04.1949; PREITI Domenico, di San Calogero, 18.02.1980; PREITI Isabella, di Limbadi, 25/01/1948; PRESTIA Antonio, di San Calogero, 01.01.1968; PROFETA Antonio, di Vibo Valentia, 17.06.1978; PROFITI Giovanna, di Sant’Onofrio, 17.10.1962; PROSSOMARITI Giuseppe, Cinquefronmdi, 03.08.1987; PUGLIESE CARCHEDI Vincenzo, di Vibo Valentia, 09.03.1931; PUGLIESE Francesco, detto “Biondo”, Vibo Valentia, 17.11.1986; PUGLIESE Francesco, detto “Willy” , di Vibo Valentia, 07.09.1988; PUGLIESE Giuseppe, detto “Pino” di Vibo Valentia, 09.05.1965; PUGLIESE Michael Joseph, di Vibo Valentia, 19.10.1960; PUGLIESE Nazzareno, di San Costantino Calabro, 11.06.1949; PUGLIESE Rosario, alias “Saro Cassarola”, di Vibo Valentia, 23.03.1966; PUGLIESE Tommaso Vitantonio, di Vibo Valentia, 25.08.1993; PULITANO Daniele, di Pizzo, 03.01.1984; PUNTORIERO Vincenzo, detto “Enzo”, di Vibo Valentia, 26.06.1954; PUNTORNO Andrea, Agrigento, 31.10.1977;



RAZIONALE Saverio, di San Gregorio d’Ippona, 07.08.1961; REDI Agostino, di Limbadi, nato il 18/12/1962; RELLA Paola, di Vibo Valentia, 11.07.1962; RESTUCCIA Angelo, di Filandari, 11.09.1937; RIGGIO Vincenzo, di Briatico, 05.04.1986; RIZZO Calogero, Raffaladi (Ag), 16.10.1970; RIZZO Giovanni, di Nicotera, 07.08.1972; RIZZO Giuseppe, di Nicotera, 29.02.1984; ROMANO Francesco, di Briatico, 25.01.1986; ROMANO Giuseppe, di Briatico, 22.07.1959; ROMANO Paolo, di Briatico, 01.07.1980; ROMANO Rosario, di Briatico, 01.06.1952; ROSSO Domenico, di Zungri, 02.08.1974; RUBINO Domenico, di Vibo Valentia, 11.11.1960; RUFFA Francesco, di San Gregorio d’Ippona, 19.08.1978; RUGGIERO Antonio, di Vibo Valentia, 20.02.1977; SCARAFILE Pietro, Catanzaro, 17.11.1977; SCARPINO Emma, di Catanzaro, 05.09.1954; SCIARRONE Antonio, di Pizzo, 19.01.1998; SCRUGLI Antonio, di Vibo Valentia, 02.04.1996; SERRATORE Giuseppe, di Sant’Onofrio, 14.06.1953; SERRATORE Rosa, di Sant’Onofrio, 05.05.1981; SESSA Giuseppe, Giussano, 10.12.1954; SESSA Lucia, Vibo Valentia, 21.10.1990; SGRO’ Nicola, di Vibo Valentia, 12.02.1994; SICARI Alessandro, di Vibo Valentia, 11.12.1970; SICARI Giovanni, di Briatico, 04.05.1994; SICARI Mario, Briatico, 22.11.1968; SIGNORETTA Renato, Ionadi, 22.08.1976; SIMONETTI Domenico, di San Gregorio d’Ippona, 22.03.1995; SPASARI Vincenzo, di Nicotera, 26.03.1961; STARTARI Marco, di Vibo Valentia, 17.08.1989; STILO Francesco, di Vibo Valentia, 16.04.1972; STUPPIA Maria Alfonsina, di Vibo Valentia, 28.05.1965; SURACE Cristian, di Cessaniti, 05.04.1993; SURIANO Giuseppe, di Vibo Valentia, 05/10/1994; SUSANNA Filippo, di Lucca, 23.01.1936;



TAHIRAJ Eduard, Albania, 22.10.1971; TAHIRAJ Floriand, Valone, 22.02.1983; TARZIA Francesco, di Acquaro, 24.11.1982; TASSI Francesco, Mileto, 16.06.1983; TASSONE Vincenzo, di Vibo, 09.04.1981; TAVELLA Rocco, di Vibo Valentia, 03.09.1952; TEDESCHI Vittorio, di Vibo Valentia, 02.10.1943; TOMAINO Aurelio, di Vibo Valentia, 31.03.1973; TOMAINO Domenico, alias “il Lupo”, di Vibo Valentia, 10.10.1990; TOMAINO Giuseppe, di Vibo Valentia, 05.12.1995; TOMEO Antonio, di Nicotera 09.03.1965; TOMEO Francesco, di Nicotera, 21.02.1972; TRIPODI Danilo, di Vibo Valentia, 18.06.1981; VACATELLO Antonio, di Vibo Marina, 16.03.1964; VACATELLO Domenica, di Vibo Marina, 30.11.1992; VACATELLO Leonardo, Vibo Valentia, 20.10.1969; VACATELLO Maria, di Vibo Valentia, 15.07.1974; VACATELLO Rodolfo, Vibo Valentia, 09.07.1996; VALENTI Francesco, di San Calogero, 04.01.1939; VALENZISE Salvatore, di Castiglione Olona, 02.08.1966; VALLONE Cristian, di Pizzo, 26.09.1991; VALLONE Olga, di Tropea, 01.03.1956; VANGELI Pierangelo, 43 anni, di Ionadi;VENTRICE Orsola, di Stefanaconi, 15.04.1976; VENTURA Antonio, di Vibo, 01.05.1971; VONAZZO Francesco, di Vibo Valentia, 12.06.1995; VOZZA Concetta di Vibo Valentia, 03.06.1974; ZINNA’ Daniel, di San Nicola da Crissa, 18.08.1991; ZULIANI Luigi, di Piscopio, 01.04.1971; ZUPO Gaetano, Vibo Valentia, 27.12.1984.