Slitta di quasi quattro mesi l’udienza in Cassazione per il troncone del processo nato dall’operazione Rinascita Scott celebrato con rito abbreviato. La seconda sezione penale della Suprema Corte ha infatti dovuto prendere atto dello sciopero degli avvocati penalisti proclamato dall'Unione delle Camere Penali. Al centro della protesta c'è il disegno di legge di revisione costituzionale che propone di inserire nell'articolo 24 della Costituzione, subito dopo il principio di inviolabilità della difesa, la dicitura "la Repubblica tutela le vittime di reato". Secondo i penalisti, pur condividendo la necessità di garantire assistenza, informazione e risarcimento a chi subisce un reato, l'inserimento di questo principio in sede costituzionale altera gli equilibri del processo penale. La preoccupazione delle Camere penali è che la modifica possa indebolire la presunzione di non colpevolezza, il diritto di difesa e le regole del contraddittorio, incidendo anche sulla finalità rieducativa della pena.

Preso atto dello sciopero, la Cassazione ha quindi rinviato l’udienza del processo Rinascita Scott al 19 marzo 2027. Dinanzi alla Suprema Corte si è arrivati dopo un precedente annullamento con rinvio ad opera della Cassazione ed una successiva rideterminazione delle condanne ad opera della Corte d’Appello di Catanzaro il 21 maggio scorso. Gli imputati in tale troncone processuale sono 28 e l’udienza in Cassazione è stata fissata al fine di esaminare l’ultimo ricorso da parte dei difensori degli imputati. In precedenza, la Suprema Corte aveva escluso l’aggravante derivante dal finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti e da qui una rideterminazione delle condanne.

La Corte d’Appello di Catanzaro ha già sottolineato che per tutti gli imputati resta incontestata l'individuazione della pena base per il reato di associazione mafiosa (ad eccezione dell’imputato Luciano Macrì che risponde anche di un sequestro di persona). La pena base individuata per ciascun imputato non è stata così toccata nel nuovo giudizio di secondo grado, rendendo dunque definitiva e non modificabile in sede di rinvio la relativa statuizione.

Questa la sentenza completa, con la rideterminazione delle pene operata in appello, il cui giudizio è approdato in Cassazione con udienza oggi rinviata per lo sciopero degli avvocati al 19 marzo 2027:

8 anni e 8 mesi BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06-01-1968, di Vibo – avvocato Giuseppe Gervasi;

11 anni e 10 mesi BELSITO Luca, nato il 25-04-1990, di Pizzo – avvocato Luca Cianferoni;

8 anni e 8 mesi CARCHEDI Paolo, nato il 16-08-1963, di Vibo Valentia – avvocato Tiziana Barillaro;

9 anni e 8 mesi CHIARELLA Carmelo, 32 anni, di Vibo Valentia – avvocati Salvatore Sorbilli e Francesco Catanzaro;

8 anni CRACOLICI Domenico, 39 anni, di Maierato – avvocati Sergio Rotundo e Mario Murone;

10 anni D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4-06-1958, di Vibo Valentia – avvocato Luca Cianferoni;

9 anni e 4 mesi D’ANDREA Giovanni, nato il 27-10-1986, di Vibo Valentia – avvocati Diego Brancia e Luca Cianferoni;

3 anni e 4 mesi D’ANDREA Pasquale, nato il 27-04-1989, di Vibo Valentia – avvocato Diego Brancia;

10 anni e 8 mesi DI MICELI Filippo, nato il 04-02-1971, di Piscopio – avvocato Raffaele Manduca;

11 anni e 4 mesi DOMINELLO Michele, nato il 08-06-1991, di Vibo Valentia – avvocato Diego Brancia;

8 anni e 8 mesi FRANZE’ Nazzareno, detto “Paposcia”, nato il 05-07 1962, di Vibo Valentia – avvocato Antonio Barilaro;

3 anni, 5 mesi e 11 giorni GALLONE Cristiano, nato il 06-11-1970, di Nicotera – avvocato Francesco Capria;

8 anni e 8 mesi GALLONE Francesco, nato il 11-07-1983, di Nicotera – avvocati Paride Scinica e Guido Contestabile;

14 anni e 10 mesi GALLONE Pasquale, nato il 30-8-1960, di Nicotera Marina – avvocati Valerio Vianello Accorretti e Francesco Capria;

10 anni e 8 mesi GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14-06-1979, di Vibo Valentia – avvocato Salvatore Sorbilli e Maria Emanuela Genovese;

9 anni e 4 mesi GIOFRE’ Gregorio, nato il 09-12-1963, di San Gregorio d’Ippona – avvocato Sergio Rotundo;

8 anni LO BIANCO Nicola, nato il 21-09-1972, di Vibo Valentia – avvocato Francesco Lojacono;

8 anni LO BIANCO Salvatore, detto “u Gniccu”, nato il 09-09-1972, di Vibo Valentia – avvocati Raffaele Manduca e Giuseppe Orecchio;

11 anni e 4 mesi LOPREIATO Giuseppe, nato il 29-10-1994, di Sant’Onofrio – avvocati Sergio Rotundo e Pamela Tassone;

15 anni e 2 mesi MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12-08-1984, di Vibo – avvocati Stefano Luciano e Francesco Sabatino;

20 anni MACRI’ Luciano, nato il 30-06-1968, di Vibo Marina – avvocato Giuseppe Zofrea;

8 anni MANCO Michele, nato il 09-05-1988, di Vibo Valentia – avvocato Antonio Barillaro;

8 anni MORGESE Salvatore, nato l’8-10-1963, di Vibo Valentia – avvocati Santino Cortese e Diego Brancia;

10 anni ORECCHIO Filippo, nato il 28-07-1995, di Vibo Valentia – avvocati Mario Antinucci e Giuseppe Orecchio;

12 anni PARDEA Domenico, cl ’67, di Vibo, residente a Pizzo – avvocati Gaetano Scalamogna e Giuseppe Bagnato;

14 anni e 8 mesi PARDEA Francesco Antonio, nato il 10-03-1986, di Vibo Valentia – avvocati Diego Brancia e Renzo Andricciola;

8 anni PRESTIA Domenico, nato il 18-01-1970, di Vibo Valentia – avvocati Letterio Rositano e Luca Cianferoni;

11 anni e 4 mesi PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18-02-1984, di Vibo Valentia (14 anni e 8 mesi in precedenza) – avvocato Raffaele Manduca.

Tali imputati risultano allo stato tutti a piede libero, tranne Salvatore Lo Bianco (condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio Piccione commesso a Vibo), mentre Domenico Macrì, Francesco Antonio Pardea, Luciano Macrì e Pasquale Gallone sono sottoposti all’obbligo di dimora, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al divieto di espatrio.

Diversi i Comuni del Vibonese parti civili nel processo (avvocati Domenico Sorace, Massimiliano De Benetti, Domenico Talotta, Maria Antonietta La Monica, Paolo Del Giudice Destito, Maristella Paolì per il Comune di Vibo). L’avvocato Maria Rosa Pisani assiste invece la Provincia di Vibo Valentia, mentre l’avvocato Michele Rausei rappresenta la Regione Calabria e l’avvocato La Monica l’Associazione antiracket della provincia di Vibo. Parti civili anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Interno, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento antiracket e antiusura, tutti assistiti dall’Avvocatura Generale dello Stato.