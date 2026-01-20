La rissa scoppiata nel cuore della notte a Vibo il 28 dicembre scorso nel parcheggio del McDonald’s di viale Affaccio ha portato all’emissione di una serie di misure di prevenzione da parte della Questura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, allo scontro hanno preso parte anche due minorenni. «I giovani si dileguavano e all’arrivo della Volante sul posto non vi era più nessuno», si legge nella nota della Questura, che evidenzia come l’intervento immediato non abbia consentito l’identificazione sul momento dei partecipanti.