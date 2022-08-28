Tutti gli articoli di Cronaca
Gabriele Alessandria, che nella serata di ieri si era allontanato dall’ospedale di Vibo Valentia dove si trovava ricoverato da qualche giorno, è stato ritrovato sulla strada comunale per San Gregorio d’Ipponna. Dopo la prima segnalazione pervenuta sul 113, l’attività di ricerca della Squadra volanti e della Squadra mobile della polizia si è intensificata, anche con il supporto dell’elicottero dell’Arma dei carabinieri e la fattiva collaborazione del padre del ragazzo.
