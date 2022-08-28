Gabriele Alessandria nella serata di ieri si era allontanato dall’ospedale Jazzolino dove si trovava ricoverato da qualche giorno

Gabriele Alessandria, che nella serata di ieri si era allontanato dall’ospedale di Vibo Valentia dove si trovava ricoverato da qualche giorno, è stato ritrovato sulla strada comunale per San Gregorio d’Ipponna. Dopo la prima segnalazione pervenuta sul 113, l’attività di ricerca della Squadra volanti e della Squadra mobile della polizia si è intensificata, anche con il supporto dell’elicottero dell’Arma dei carabinieri e la fattiva collaborazione del padre del ragazzo.

