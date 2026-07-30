Ancora un grave episodio ai danni di un'amministratrice comunale a Vibo Valentia. Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5, ignoti hanno incendiato la Fiat 500 di proprietà della consigliera comunale Laura Pugliese, parcheggiata nei pressi della sua abitazione nella frazione di Bivona.

L'allarme è scattato poco dopo il rogo e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire ai responsabili. Al momento nessuna pista viene esclusa e le indagini sono in pieno svolgimento.

L'episodio riaccende i riflettori sul clima di tensione che da tempo interessa il territorio vibonese, dove negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi atti intimidatori ai danni di amministratori pubblici e figure istituzionali. Laura Pugliese, già assessora al Bilancio del Comune di Vibo Valentia, nei giorni scorsi aveva inoltre lasciato il ruolo di capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, aderendo a Italia Viva.

Non è la prima volta che la sua famiglia finisce nel mirino. Circa un anno fa, infatti, il marito della consigliera era stato vittima di una violenta aggressione all'interno della propria attività commerciale, dove era stato brutalmente colpito da alcuni malviventi. Un precedente che rende ancora più preoccupante quanto accaduto questa mattina e che alimenta l'allarme per la sicurezza di amministratori e loro familiari nel territorio vibonese.