I carabinieri hanno sorpreso due giovani che stavano caricando su un furgoncino diversi scogli che caratterizzano da tempo l’intera zona

Stavano caricando su un furgoncino numerosi massi e scogli che caratterizzano il tratto costiero di Joppolo. Ma non avevano fatto i conti con una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione che li hanno sorpresi sul lungomare mentre stavano arbitrariamente asportando massi di varie dimensioni dall’area demaniale al fine di rubarli. Dopo aver bloccato il furgoncino, per due giovani di Filandari è così scattata la denuncia per il reato di furto.

I due denunciati alla Procura di Vibo Valentia sono Rocco Cichello e Federico Cecchino, entrambi di 29 anni. Tutti i massi e gli scogli che costituiscono la caratteristica principale della costa joppolese sono stati rimessi al loro posto dai carabinieri. Le indagini dei militari dell’Arma proseguono per capire dove gli scogli ed i massi dovevano essere portati una volta rubati dalla scogliera che costeggia il lungomare.