Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale a San Calogero in vista delle prossime elezioni comunali e il candidato a sindaco Michele Maccarone attacca il sindaco Giuseppe Muraca sul fronte della gestione del territorio. Maccarone, denuncia infatti «lo stato di abbandono di alcune aree periferiche del paese, fra cui viale Aldo Moro e la zona adiacente all’Asilo comunale». Dopo una ricognizione del territorio effettuata di recente, l’imprenditore sancalogerese – intervenuto a nome del gruppo “Amministrare insieme San Calogero e Calimera” – ha riferito di aver «trovato una strada sterrata, con rifiuti edilizi ovunque», sostenendo che l’area sarebbe stata «trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto, in contrasto con le promesse elettorali» dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Maruca.

Maccarone ha trovato «cumuli di calcinacci, tubi in fibra, residui di catrame e altri materiali di risulta», denunciando condizioni che, oltre al danno ambientale, potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza. «Siamo davanti a una strada diventata una sorta di discarica pubblica», ha dichiarato, sottolineando anche la mancanza di interventi da parte del Comune: «L’Ufficio tecnico è a conoscenza di questo scempio e non si è neppure preoccupato di posizionare la necessaria segnaletica». Secondo il rappresentante della nascente formazione politica, le segnalazioni inviate nel corso degli anni sarebbero cadute nel vuoto. «L’amministrazione Maruca ignora il problema», ha aggiunto, parlando di una «cronica mancanza di attenzione verso periferie e zone centrali» di San Calogero e Calimera.

Nel suo comunicato stampa, Maccarone ha poi rimarcato: «È il risultato di promesse non mantenute. Oggi speriamo che almeno si decidano a far rimuovere il materiale depositato», auspicando un intervento urgente per ripristinare decoro e sicurezza nell’area. Non è mancato in fine un riferimento al clima politico che precede la competizione elettorale, prevista intorno al 15 aprile. «La campagna elettorale è partita. Il sindaco Maruca, che intende ricandidarsi, a queste cose nemmeno ci bada», ha affermato, rivolgendosi direttamente agli sfidanti: «Lo invito a candidarsi, così come invito gli altri candidati a farsi avanti, a uscire allo scoperto e non a spuntare in prossimità delle elezioni».