In località Scalea, a Santa Domenica di Ricadi, è in atto un visibile cedimento del terreno nelle immediate vicinanze della nuova piazza Balì, inaugurata poco prima dell’inizio dell’estate. L’area interessata dal fenomeno si trova sul lato sinistro dello spiazzo, in prossimità dell’affaccio panoramico a mare, uno dei punti paesaggistici più apprezzati della zona. La causa del cedimento in corso potrebbe essere riconducibile alle intense precipitazioni degli ultimi giorni. La saturazione idrica del terreno, causata dalla siccità estiva, potrebbe aver infatti indebolito la tenuta del costone che circonda la piazza e che ora inizia a franare.
Una situazione preoccupante che, con ulteriori episodi di maltempo, potrebbe aggravarsi ulteriormente con il cedimento a mare di una porzione consistente di terreno a strapiombo. L’area infatti mostra già un’instabilità importante che, ritengono alcuni cittadini, andrebbe subito monitorata per mettere in atto la messa in sicurezza dell'area al fine di tutelare l’incolumità pubblica.