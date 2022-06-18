L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in prossimità del bivio per Pizzinni, gli occupanti della Polo rimasti incastrati tra le lamiere

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 12,20 circa sulla SP 17 in prossimità del bivio per Pizzinni (frazione di Filandari) per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, una 500 Abarth ed una Polo.

A seguito dell’urto, le portiere della Polo sono rimaste incastrate e pertanto per poter soccorrere le due occupanti si è reso necessario utilizzare le cesoie ed il divaricatore idraulico al fine di rimuovere la portiera. Le due persone ferite sono state soccorse dal personale del 118 presente sul posto e trasferite in ospedale.