La Provincia di Vibo Valentia ha ottenuto 1 milione e 360mila euro per finanziare interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi in sette istituti scolastici del territorio. E quanto comunica l’ente sovracomunale sottolineando che le risorse sono state assegnate in attuazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2026 e riguardano scuole di Vibo Valentia, Serra San Bruno, Tropea e Nicotera.

La quota più consistente, pari a 300mila euro, è destinata alla sede centrale del liceo scientifico "G. Berto" di Vibo. Agli altri istituti sono stati assegnati importi compresi tra 130mila e 200mila euro.

Il sopralluogo al liceo Galluppi di Tropea

Nei giorni scorsi il presidente della Provincia, Franco Barbalace, ha visitato il liceo classico "P. Galluppi" di Tropea, accolto dal dirigente scolastico Nicola Antonio Cutuli. L’incontro è servito a prendere visione delle condizioni della struttura e a confrontarsi sulle necessità della scuola. La ricognizione proseguirà negli altri istituti interessati dai finanziamenti, con nuovi sopralluoghi per verificare le criticità e individuare le priorità.

«La sicurezza delle scuole rappresenta una priorità per la Provincia e un impegno concreto nei confronti dei nostri studenti, delle famiglie e di tutto il personale scolastico», ha dichiarato Barbalace. Il presidente ha aggiunto che l’ente intende affiancare agli interventi una ricognizione complessiva degli edifici, delle esigenze degli istituti e dei costi di gestione, per orientare le future scelte e programmare gli interventi.

La Provincia procederà ora con gli adempimenti necessari allo sviluppo delle attività previste, in raccordo con gli uffici competenti.

Come sono ripartiti i fondi