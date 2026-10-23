Chiusa via Vittorio Veneto, nei pressi di piazza San Leoluca. Il forte odore di gas ha spinto i vigili del fuoco a disporre l'evacuazione degli edifici compresi tra la chiesa del Rosario e l'incrocio con via Milite Ignoto. Italgas al lavoro per individuare l'origine della perdita

Nuova fuga di gas a Vibo Valentia, dopo quella che nelle scorse settimane aveva interessato l'area antistante il liceo scientifico Berto. Questa volta l'allarme è scattato in via Vittorio Veneto, nel centro cittadino, nei pressi di piazza San Leoluca, dove ha sede anche Confindustria Vibo Valentia.

Il forte odore di gas avvertito nella zona ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno chiuso la strada e disposto l'evacuazione degli edifici interessati per ragioni di sicurezza. Tra questi anche la sede dell'associazione degli industriali vibonesi, dalla quale sono state fatte allontanare le persone presenti.

Evacuate le abitazioni, tecnici Italgas al lavoro

Il provvedimento ha riguardato anche gli edifici adiacenti e, in particolare, le abitazioni comprese tra la chiesa del Rosario e l'incrocio con via Milite Ignoto.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area, mentre i tecnici di Italgas sono al lavoro per individuare l'origine della dispersione.

Al momento, infatti, il punto esatto della perdita non è stato ancora localizzato. Proprio l'intensità dell'odore di gas ha indotto i soccorritori ad adottare le misure precauzionali, disponendo l'allontanamento delle persone dagli immobili potenzialmente interessati.

Si tratta del secondo episodio di questo tipo registrato nel capoluogo nel giro di poche settimane, dopo la fuga di gas davanti al liceo Berto, che aveva provocato l'evacuazione dell'istituto scolastico.