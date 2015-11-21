Hanno prestato giuramento questa mattina presso il Tribunale cittadino. Quattro sono destinati alla Procura, due alle sezioni fallimentare e penale.

Sei nuovi magistrati hanno prestato giuramento questa mattina presso l’aula “Emilio Sacerdote” del Palazzo di giustizia cittadino. Quatto di loro prenderanno servizio presso la Procura della Repubblica e due presso il Tribunale. Si tratta di cinque donne e uomo, tutti intorno ai 30 anni e quasi tutti alla prima esperienza, che vanno a colmare, almeno in parte, le carenze che da tempo si registrano nella dotazione organica degli uffici giudiziari cittadini, tanto nella componente requirente quanto in quella giudicante.

Si tratta di Concettina Iannazzo, 32 anni, di Lamezia Terme; Filomena Aliberti, 32 anni, di Salerno; Claudia Coluccio; 32 anni di Potenza; Benedetta Callea, 31 anni di Brescia. Magistrati che prenderanno servizio in Procura al fianco dei pm Michele Sirgiovanni e Barbara Buonanno (foto di seguito).

I nuovi giudici in forza al Tribunale saranno Alfonso Annunziata, 33 anni, proveniente dal Napoletano e destinato alla sezione Fallimenti, e Pia Sordetti, di Caserta, proveniente dalla Corte d’Appello di Napoli, distaccata al Penale (foto in basso).

Gli stessi hanno prestato giuramento davanti al presidente del Tribunale Alberto Filardo, al Procuratore, Mario Spagnuolo, al presidente della sezione penale Lucia Monaco, al segretario dell’Ordine degli avvocati Giuseppe Altieri e ad altri magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine e personale amministrativo.