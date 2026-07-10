I Carabinieri hanno dato esecuzione agli ordini dell'autorità giudiziaria nei confronti di un giovane a Joppolo, di un uomo adulto a Pizzo e di una donna a Soriano

Tre distinti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria sono stati eseguiti nelle ultime ore dai Carabinieri delle Stazioni di Joppolo, Pizzo e Soriano Calabro nei confronti di altrettante persone destinatarie di sentenze ormai irrevocabili. Le operazioni hanno portato a un trasferimento in carcere e all'applicazione di due misure di detenzione domiciliare.

Joppolo

Il primo intervento è stato eseguito a Joppolo, dove i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione alla revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, emessa dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, nei confronti di Francesco Taccone, nato il 13 ottobre 1997, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento è scaturito dalla dichiarazione di inammissibilità, pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, dell'istanza con cui il condannato aveva chiesto l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Di conseguenza è stato ripristinato l'ordine di carcerazione relativo a una condanna definitiva per reati in materia di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, Taccone è stato tradotto nella Casa circondariale di Vibo Valentia, come disposto dall'Autorità giudiziaria procedente.

Pizzo

Il secondo provvedimento è stato eseguito a Pizzo, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine per l'espiazione della pena detentiva emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino nei confronti di Mauro Viel, nato il 29 settembre 1964.

L'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la detenzione domiciliare dopo aver rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Viel dovrà espiare la pena residua di un anno di reclusione per il reato di lesioni personali, commesso nella provincia di Asti tra il 2015 e il 2016. Ultimate le formalità previste, l'uomo è stato sottoposto alla misura presso la propria abitazione.

Soriano Calabro

Il terzo intervento ha interessato Soriano Calabro, dove i Carabinieri hanno eseguito un ordine di esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro nei confronti di Rosa Inzillo, nata il 16 dicembre 1968 e residente a Sorianello.

Il provvedimento trae origine da una sentenza divenuta irrevocabile per reati in materia di armi e riciclaggio. La donna dovrà espiare una pena residua di 1 anno, 7 mesi e 12 giorni di reclusione, che, in base a quanto disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, sarà scontata presso il proprio domicilio.