Il Comune di Serra San Bruno ha disposto la revoca parziale dell’ordinanza di non potabilità emessa lo scorso 31 ottobre, mantenendo le limitazioni soltanto nell’area del presidio ospedaliero e nelle adiacenti via Ettore Majorana e via Dott. Barillari. La decisione è stata formalizzata con l’ordinanza n. 30, firmata oggi dal sindaco Alfredo Barillari, dopo il via libera dell’Asp di Vibo Valentia. Il provvedimento arriva a seguito delle nuove analisi effettuate sul punto di prelievo situato nei pressi dell’Ospedale, che hanno dato esito conforme ai parametri microbiologici e chimici di legge. «Le analisi del nuovo punto prelievo vicino all’Ospedale sono risultate conformi ai parametri», ha dichiarato il sindaco Barillari in un aggiornamento alla cittadinanza via social, precisando tuttavia che «l’Asp ci comunica ancora difformità nelle analisi all’interno della rete di loro competenza».

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, l’Ente comunale aveva «già ricevuto, nelle settimane precedenti, i rapporti di prova della ditta incaricata per il servizio di autocontrollo», che attestavano la «conformità dell’acqua proveniente dai serbatoi Sorical. Anche i campionamenti effettuati dall’Asp il 20 novembre hanno confermato la regolarità dei parametri su più punti della rete comunale, ad eccezione delle aree limitrofe alla struttura ospedaliera».

«Ho ottenuto il benestare dell’Asp a una revoca parziale dell’ordinanza di non potabilità», ha aggiunto il sindaco, spiegando poi che la persistenza dell’obbligo per le due vie indicate «è legata alla presenza di un tratto di rete comunale compreso tra il nuovo punto di prelievo e il contatore di competenza sanitaria». Il Comune resta quindi in attesa degli ulteriori accertamenti richiesti all’Asp, necessari per giungere a una revoca totale del provvedimento.