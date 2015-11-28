Tutti gli articoli di Cronaca
Un incendio causato dalla perdita da una bombola del gas si è sviluppato a Serra San Bruno, nel Vibonese, all’interno di un’abitazione sita in via Silvio Pellico. Sul posto per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’intera zona e soprattutto la bombola del gas, sono al lavoro i vigili del fuoco. Le fiamme hanno già divorato le stanze in legno dell’abitazione (foto). A fuoco anche della legna usata per il caminetto.
Evacuati dalle proprie abitazioni anche gli abitanti del popoloso quartiere “Spinetto”. Ingenti i danni causati dall’incendio. Sul posto anche i carabinieri. (Agi)