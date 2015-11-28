La fuoriuscita da una bombola ha generato l’incendio che ha distrutto una casa in via Silvio Pellico, nel popoloso quartiere della cittadina della Certosa.

Un incendio causato dalla perdita da una bombola del gas si è sviluppato a Serra San Bruno, nel Vibonese, all’interno di un’abitazione sita in via Silvio Pellico. Sul posto per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’intera zona e soprattutto la bombola del gas, sono al lavoro i vigili del fuoco. Le fiamme hanno già divorato le stanze in legno dell’abitazione (foto). A fuoco anche della legna usata per il caminetto.

Evacuati dalle proprie abitazioni anche gli abitanti del popoloso quartiere “Spinetto”. Ingenti i danni causati dall’incendio. Sul posto anche i carabinieri. (Agi)