Scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di domani, 1 ottobre, a Serra San Bruno. È quanto dispone un’ordinanza firmata dal sindaco, Alfredo Barillari. I motivi sono da ricercare nella carenza idrica che in queste ore sta interessando la cittadina.

La riduzione della portata idrica si è verificata già nelle prime ore della mattinata di oggi, a causa di una perdita lungo la condotta adduttrice dell’Acquedotto Alaco. «Nonostante Sorical abbia comunicato che si sta provvedendo all’individuazione e riparazione della condotta, non è possibile garantire la corretta erogazione del flusso nei plessi scolastici ubicati nel territorio comunale», si legge nell’ordinanza.

La probabile mancanza di acqua, infatti, «comprometterebbe la possibilità di utilizzare i servizi igienici», venendo meno così il rispetto di adeguate condizioni igienico-sanitarie. Da qui la decisione di chiudere tutte le scuole, a titolo precauzionale, «per il giorno 01/10/2025 salvo proroga».