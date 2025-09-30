Sorical ha fatto sapere di essere già al lavoro per la riparazione, ma non essendo possibile garantire la corretta erogazione del flusso nei vari plessi scolastici il sindaco Barillari ha firmato un’ordinanza con cui sospende tutte le lezioni

Scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di domani, 1 ottobre, a Serra San Bruno. È quanto dispone un’ordinanza firmata dal sindaco, Alfredo Barillari. I motivi sono da ricercare nella carenza idrica che in queste ore sta interessando la cittadina.

La riduzione della portata idrica si è verificata già nelle prime ore della mattinata di oggi, a causa di una perdita lungo la condotta adduttrice dell’Acquedotto Alaco. «Nonostante Sorical abbia comunicato che si sta provvedendo all’individuazione e riparazione della condotta, non è possibile garantire la corretta erogazione del flusso nei plessi scolastici ubicati nel territorio comunale», si legge nell’ordinanza.

La probabile mancanza di acqua, infatti, «comprometterebbe la possibilità di utilizzare i servizi igienici», venendo meno così il rispetto di adeguate condizioni igienico-sanitarie. Da qui la decisione di chiudere tutte le scuole, a titolo precauzionale, «per il giorno 01/10/2025 salvo proroga».