Nel prestigioso Club Tunnel di Palazzo Doria a Genova sono stati assegnati, a 25 porti italiani, i riconoscimenti di “The Blue Marine Awards 2025”, manifestazione giunta alla sua IV edizione. Nella sezione “approdi turistici con vocazione diportistica fino a 200 posti barca” è stato premiato anche “Marina Carmelo Yacht Assistence” di Vibo Marina. I riconoscimenti, che valorizzano i porti turistici d’eccellenza, sono stati assegnati agli approdi che si sono distinti per sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, inclusività sociale, qualità dell’accoglienza e sicurezza. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di alte cariche istituzionali, tra cui la ministra del Turismo, Daniela Santaché, e rappresentanti del mondo imprenditoriale nazionale.

L’importante risultato raggiunto dalla struttura nautica vibonese è stato così commentato dal direttore dell’approdo diportistico Marina Carmelo, Francesco M.C. Ranieri, che ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti un traguardo non solo per Marina Carmelo-Vibo Yacht Assistance, ma anche un motivo d’orgoglio per l’intero territorio vibonese. «Si tratta di un premio che certifica gli elevati standard qualitativi raggiunti e conferma l’impegno costante che, da sempre, guida il nostro lavoro e la nostra filosofia - ha affermato il direttore Franco Ranieri -. Un sincero ringraziamento va agli organizzatori del Blue Marine Awards e, in particolare, ai nostri clienti, ai partner e alla comunità locale che, con il loro sostegno e la loro fiducia, rendono possibile ogni nostro successo. Da oltre 60 anni con passione e dedizione, Marina Carmelo Vibo Yacht Assistance continua ad essere un punto di riferimento per la nautica nel Mediterraneo, ambasciatore della Calabria e del territorio vibonese nel panorama nazionale e internazionale. Questo riconoscimento - ha sottolineato ancora - rappresenta non solo un traguardo, ma anche un ulteriore stimolo a proseguire la rotta intrapresa, con gli stessi valori e la stessa passione che ci accompagnano da tre generazioni. Da anni, infatti, Marina Carmelo si impegna con dedizione per promuovere il territorio Vibonese e Calabrese in ambito internazionale, valorizzandone le eccellenze naturali, culturali e turistiche attraverso servizi di livello europeo e un’accoglienza di alta qualità. Tale attività - rimarca il direttore Ranieri - genera un significativo indotto economico e sociale, contribuendo alla crescita sostenibile del territorio e alla valorizzazione del suo tessuto produttivo e turistico. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai clienti, partner di settore e operatori nazionali e internazionali per la fiducia e l’affetto dimostrati. Un sincero ringraziamento principalmente al nostro team, alle autorità civili e militari e al mondo della scuola, con le quali intratteniamo da sempre rapporti di collaborazione per la crescita del nostro magnifico territorio».