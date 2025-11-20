Gli agenti della squadra Volante dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Vibo, hanno fermato nei giorni scorsi un’auto di grossa cilindrata che sfrecciava ad alta velocità nel centro cittadino. Il controllo è avvenuto durante i servizi straordinari notturni intensificati dalla Questura per contrastare comportamenti pericolosi sulle strade. Alla guida del mezzo c’era un uomo di Nicotera che, oltre a mostrare evidenti segni di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e ha opposto resistenza ai poliziotti. Per lui sono scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla sanzione per eccesso di velocità.

A seguito degli accertamenti, il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha disposto nei suoi confronti un Avviso orale, mentre è in fase di valutazione da parte dello stesso l’emissione del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in città. Contestualmente, in un altro intervento di prevenzione, la Questura di Vibo, a seguito di un’istruttoria della divisione Anticrimine, ha ammonito un uomo del posto per ripetute condotte persecutorie, minatorie, di violenza verbale e psicologica nei confronti dell’ex compagna, rientranti nella violenza di genere, invitandolo a interrompere ogni comportamento illecito e informandolo della possibilità di intraprendere un percorso trattamentale presso un Centro per uomini autori di violenza.