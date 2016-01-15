Una voragine provocata da una fuoriuscita da una condotta interrata si è aperta nel cortile di uno stabile, ora sgombrato in una zona centrale della città. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia municipale e il sindaco Costa.

Una fuoriuscita da una condotta interrata (probabilmente della rete fognaria), ha causato uno smottamento di terreno nel cortile di uno stabile sito in via Carlo Parisi, nei pressi dell’ospedale cittadino, dunque in una zona centrale di Vibo Valentia.

La voragine, di almeno tre metri di diametro e due metri di profondità, avrebbe messo a rischio la stabilità del vicino palazzo residenziale tanto che si è reso necessario lo sgombero di otto appartamenti e di un’attività commerciale, immediatamente disposto dal Comune su segnalazione dei Vigili del fuoco che, in questo momento, si trovano sul posto per coordinare le operazioni unitamente alla Polizia municipale. La voragine avrebbe anche rischiato di inghiottire un’automobile.

Sul luogo dell’accaduto si trovano anche il sindaco Elio Costa ed esponenti della giunta nonché personale dirigente del Comune.

Stando alle prime testimonianze, il problema era stato segnalato dai residenti almeno un anno e mezzo fa, senza, evidentemente, sortire interventi risolutivi, tanto che nel primo pomeriggio di oggi si è verificato lo smottamento. Residenti che in questo momento stanno esponendo le proprie rimostranze alle autorità intervenute sul posto.

Si attende l’intervento di un mezzo meccanico per sondare la gravita del problema e disporre i necessari interventi. I tecnici dell’Enel hanno provveduto a interrompere la fornitura elettrica mentre gli uffici comunali stanno individuando una sistemazione alternativa per le otto famiglie sgombrate.

Tra le cause ipotizzate dai tecnici intervenuti si è anche parlato di infiltrazioni di acqua nel terreno ma anche della possibile presenza di un antico fosso di scolo nel sottosuolo.

LE IMMAGINI