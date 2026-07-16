L’uomo aveva smarrito il sentiero di ritorno in località Ninfo e ha contattato la Sala operativa del Comando provinciale. Individuato in circa venti minuti grazie alle celle telefoniche, alla traccia Gps e alla sirena del mezzo di soccorso

Disavventura a lieto fine nei boschi di Serra San Bruno, dove un uomo di 71 anni, dopo aver perso l’orientamento durante una battuta alla ricerca di funghi, è stato individuato e riportato in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

L’intervento è scattato nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio, in località Ninfo, nel territorio comunale di Serra San Bruno. Il settantunenne si era inoltrato nell’area boschiva alla ricerca di funghi, ma, dopo aver smarrito il sentiero utilizzato all’andata, non è più riuscito a trovare la strada per tornare alla propria automobile.

La richiesta di aiuto alla Sala operativa

Resosi conto di avere perso l’orientamento, ha contattato telefonicamente la Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, chiedendo aiuto.

Dal Comando è stata immediatamente attivata la squadra operativa del distaccamento di Serra San Bruno, che ha raggiunto la zona e avviato le ricerche sulla base delle informazioni ricavate dalle celle telefoniche agganciate dal cellulare del disperso.

Un elemento fondamentale per restringere l’area delle operazioni e indirizzare i soccorritori nella vasta zona boschiva di località Ninfo.

Individuato grazie al GPS e alla sirena

Le operazioni si sono concluse rapidamente. Dopo circa venti minuti dall’avvio delle ricerche, i Vigili del Fuoco sono riusciti a individuare la posizione del settantunenne grazie alla localizzazione della traccia GPS.

A facilitare l’incontro sono stati anche i segnali acustici emessi attraverso la sirena del mezzo di soccorso. Sentendo il suono provenire dalla strada, l’uomo ha potuto fornire ulteriori indicazioni sulla propria posizione, consentendo alla squadra di raggiungerlo.

Il settantunenne è stato quindi accompagnato fuori dal bosco e ricondotto in sicurezza fino alla propria autovettura. L’intervento si è così concluso senza conseguenze per l’uomo, dopo circa venti minuti di ricerche.