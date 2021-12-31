Il fatto di sangue a Soriano Calabro nei pressi della Posta mentre la vittima si trovava dal barbiere. Sul posto i carabinieri, la polizia ed il pm della Procura di Vibo. Informata la Dda di Catanzaro

Capodanno di sangue nelle Preserre vibonesi dove si torna a sparare. Un omicidio si è consumato da poco lungo la strada nei pressi della posta di Soriano Calabro. Un agguato che non ha lasciato scampo ad un giovane del luogo, raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. Giuseppe De Masi, 39 anni, di Sorianello, la vittima, uccisa mentre si trovava dal barbiere in via Garibaldi. Il 39enne era già noto alle forze dell’ordine poichè coinvolto nell’operazione antidroga del 2011 denominata “Ghost” dalla quale era stato però assolto. Era rimasto successivamente coinvolto anche nell’operazione antimafia denominata “Luce nei boschi”, (ritenuto in tale ambito vicino al clan Emanuele), anche questa della Dda di Catanzaro ed anche in questo caso assolto. La vittima (sposata e padre di due figli) era proprietario di un autolavaggio e di un’impresa di movimento terra, una delle più grosse della zona. Sul posto si sono portati i carabinieri di Soriano Calabro e del comando provinciale di Vibo Valentia ed anche la polizia. Sul posto anche il pm della Procura di Vibo, Cecilia Rebecchi, per il coordinamento delle indagini ed i rilievi del caso. Si stanno vagliando le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Informata anche la Dda di Catanzaro.



