Nell'ambito della settimana nazionale di Protezione Civile, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2019, si svolgerà – al plesso scolastico Garibaldi-Don Bosco di Vibo Valentia - l'esercitazione regionale, coordinata dalla Prefettura-Utg di Vibo Valentia con la partecipazione delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Regionale, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato.
L'attività, volta a testare le capacità di risposta del territorio alle emergenze, consisterà nella simulazione di un evento sismico, con conseguente evacuazione dei locali scolastici da parte degli alunni, dei docenti e del personale scolastico - che confluiranno in piazza Martiri d'Ungheria - e successivo intervento dei soccorsi.
L'esercitazione, che avrà luogo venerdì 10 ottobre a partire dalle ore 10.00, è stata preceduta da una serie di incontri formativi effettuati dalla Protezione Civile Regionale presso la scuola protagonista dell'iniziativa, diretti a informare gli alunni e prepararli all'attività, nonché a garantire una risposta efficace in caso di emergenze reali.