Venerdì 10 ottobre studenti e personale parteciperanno a una simulazione coordinata dalla Prefettura con Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e volontari per testare la risposta del territorio in caso di sisma

Nell'ambito della settimana nazionale di Protezione Civile, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2019, si svolgerà – al plesso scolastico Garibaldi-Don Bosco di Vibo Valentia - l'esercitazione regionale, coordinata dalla Prefettura-Utg di Vibo Valentia con la partecipazione delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Regionale, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato.

L'attività, volta a testare le capacità di risposta del territorio alle emergenze, consisterà nella simulazione di un evento sismico, con conseguente evacuazione dei locali scolastici da parte degli alunni, dei docenti e del personale scolastico - che confluiranno in piazza Martiri d'Ungheria - e successivo intervento dei soccorsi.

L'esercitazione, che avrà luogo venerdì 10 ottobre a partire dalle ore 10.00, è stata preceduta da una serie di incontri formativi effettuati dalla Protezione Civile Regionale presso la scuola protagonista dell'iniziativa, diretti a informare gli alunni e prepararli all'attività, nonché a garantire una risposta efficace in caso di emergenze reali.