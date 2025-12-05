Il presidente Cordiano e il Direttivo denunciano criticità nel sistema di sicurezza e chiedono interventi urgenti per tutelare le farmacie, presidio essenziale per la comunità: «Proteggerle significa proteggere i cittadini»

Il Presidente Rocco Cordiano e l’intero Consiglio Direttivo di Federfarma Provincia di Vibo Valentia esprimono la più sentita solidarietà e vicinanza al collega dottor Elio Paparatti, che nella notte ha subito un grave furto con scasso all’interno della propria farmacia. Un episodio che, oltre al danno materiale, genera inevitabilmente un forte turbamento umano e professionale.

Le farmacie rappresentano un presidio sanitario insostituibile, spesso l’unico punto di riferimento aperto e disponibile per i cittadini a qualsiasi ora del giorno e della notte. Proprio questa funzione di prossimità, però, le espone a rischi crescenti, rendendo sempre più necessario un rafforzamento delle misure di tutela.

«L’episodio che ha coinvolto il collega Paparatti – dichiarano il Presidente Cordiano e i membri del Direttivo – non può essere considerato un fatto isolato. È il segnale di una fragilità del sistema di sicurezza che riguarda tutti i titolari di farmacia del nostro territorio e che impone un intervento immediato. Le farmacie svolgono un servizio pubblico essenziale e meritano protezione adeguata».

Federfarma Vibo Valentia coglie quindi l’occasione per rinnovare, con fermezza, l’appello alle istituzioni nazionali e locali affinché vengano potenziate le attività di controllo, prevenzione e vigilanza, soprattutto nelle fasce orarie e nelle aree maggiormente esposte. Allo stesso tempo, l’associazione sollecita l’avvio di un tavolo permanente sulla sicurezza, che coinvolga forze dell’ordine, amministrazioni locali e rappresentanze dei farmacisti.

«Non si può chiedere ai farmacisti di essere sempre in prima linea per la salute della comunità – prosegue Federfarma – senza garantire loro condizioni adeguate di sicurezza. Proteggere le farmacie significa proteggere un servizio essenziale per migliaia di cittadini».

Federfarma Vibo Valentia ribadisce infine la propria vicinanza al dottor Paparatti e conferma il massimo supporto a tutti i colleghi impegnati quotidianamente, spesso in condizioni difficili, a garantire un’assistenza sanitaria competente, continua e sicura.