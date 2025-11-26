L’ispezione dei Nas ha evidenziato la mancata applicazione del protocollo di legge in materia di sicurezza alimentare. Contestata una sanzione alla rappresentante legale della struttura
I carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, con il supporto del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catanzaro, hanno eseguito mirati controlli in una Casa di riposo per anziani del luogo. Nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato violazioni della normativa igienico-sanitaria, con particolare riferimento al pacchetto igiene e alla corretta applicazione del sistema Haccp, contestando alla rappresentante legale della struttura sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a mille euro.
L’attività rientra nell’ambito delle costanti azioni di vigilanza del territorio svolte dall’Arma dei carabinieri a tutela della salute pubblica e della sicurezza degli ospiti delle strutture socio-assistenziali.