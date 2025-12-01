I controlli portati avanti dagli agenti con l’ausilio di carabinieri, finanzieri e polizia locale sono stati disposti al fine di garantire una movida sicura in città. Ecco il bilancio

Fine settimana all'insegna di straordinari servizi interforze volti a innalzare i livelli di ordine-sicurezza pubblica in città, e garantire una movida sicura.

Capillare la presenza di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnati oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l'ausilio del Reparto prevenzione Crimine "Calabria Centrale", della sezione Polizia stradale di Vibo Valentia, di militari dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e con il contributo anche della Polizia locale.

I controlli

Nell'ambito delle attività di polizia, sono state identificate 378 persone, di cui 79 penalmente censite, controllati 190 veicoli, 6 persone sottoposte a controllo con l'etilometro e controllati diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e ad altre misure restrittive. In questo contesto i poliziotti della Questura hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo poiché lo stesso, essendo sottoposto alla misura di prevenzione personale del Dacur, è stato sorpreso all'interno di un esercizio pubblico della città.

Daspo Willy

Il divieto d'accesso alle aree urbane conosciuto anche come "Daspo Willy", è una misura di prevenzione di competenza del Questore introdotta dal legislatore al fine di impedire, a chi si è reso responsabile di gravi disordini in pubblici esercizi o nei loro pressi, di frequentare le zone della città più affollate e della movida e, la sua violazione viene sanzionata dalla legge con la pena della reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.