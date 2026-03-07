Pubblicato il bando per lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale lungo l’arteria che collega Capo Vaticano e Tropea. Interventi nei tratti più critici tra Spilinga, Santa Domenica di Ricadi e l’ingresso della città tirrenica

La Provincia di Vibo Valentia ha avviato il bando di gara per i lavori di messa in sicurezza e rifacimento di diversi tratti della Strada Provinciale n. 22 “Innesto Pioppi - Spilinga - Ricadi - Tropea - Tropea Porto”, un’arteria strategica per i collegamenti della costa vibonese e per l’accesso alle principali località turistiche del territorio.

La procedura sarà gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia attraverso piattaforma telematica. Responsabile unico del procedimento (RUP) è l’architetto Carolina Bellantoni.

L’appalto riguarda interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza in tratti sparsi nei territori di Spilinga, Ricadi e Tropea, finanziati nell’ambito dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province e delle Città metropolitane previsti dal Decreto ministeriale n. 101 del 26 aprile 2022, che integra il precedente decreto del 19 marzo 2020.

L’importo a base di gara è pari a 322.244,68 euro, mentre il valore complessivo dell’appalto ammonta a 327.244,68 euro. La procedura scelta è quella aperta, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. Il bando è stato pubblicato il 5 marzo 2026. Gli operatori economici interessati potranno presentare le proprie offerte entro le ore 9 del 9 aprile 2026. Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato al 2 aprile 2026, mentre le risposte agli operatori economici saranno fornite entro il 3 aprile 2026.

Gli interventi interesseranno i tratti più critici della provinciale, a partire dall’ingresso e dall’uscita del centro abitato di Spilinga, in particolare dagli Archi al campo sportivo e dal bivio sud fino alla località Fiume. I lavori proseguiranno lungo la località Torre Marino, nella frazione Santa Domenica di Ricadi e in prossimità dell’attraversamento ferroviario, fino a raggiungere l’ingresso di Tropea nella zona dell’ospedale civile. Il progetto prevede il ripristino del manto stradale, la pulizia delle banchine, la risagomatura del piano viabile e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e la visibilità lungo un asse viario particolarmente trafficato, soprattutto durante la stagione turistica.

L’avvio della gara – è scritto in un comunicato stampa – rappresenta un passo importante per il miglioramento della viabilità provinciale in un’area ad alta vocazione turistica come quella di Capo Vaticano e Tropea, dove la SP 22 costituisce un collegamento fondamentale per residenti, lavoratori e visitatori.

Il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, ha evidenziato l’importanza dell’intervento: «Seppure le risorse a disposizione siano limitate, conosciamo bene i grandi problemi del territorio e stiamo facendo il possibile per intervenire in modo concreto. Con questo progetto sulla SP 22 confermiamo il nostro impegno per strade più sicure e percorribili, fondamentali per cittadini e attività economiche, soprattutto in tratti strategici come Capo Vaticano e Tropea, luoghi centrali per il turismo e per la vita quotidiana della comunità».

Per il consigliere provinciale delegato alla Pianificazione territoriale, Franco Barbalace, «questo territorio fortemente segnato da criticità ha bisogno di numerosi interventi che vadano oltre i singoli lavori urgenti. Come ricordavo all’avvio della consiliatura, è fondamentale pianificare un programma complessivo e uno studio approfondito sulla fragilità del territorio, in modo da intervenire con progetti mirati e duraturi. L’avvio di questa gara - ha concluso - rappresenta un primo passo concreto, ma il nostro impegno continuerà».