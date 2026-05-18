Dopo settimane di disagi e forti criticità lungo la viabilità delle Serre vibonesi, arriva una svolta per la Sp 53 Vazzano-Vallelonga, la strada provinciale colpita da un importante movimento franoso che aveva provocato la chiusura del tratto compreso tra il km 6,8 e il km 6,850.

A seguito delle richieste di supporto avanzate dalla prefettura di Vibo Valentia, dalla Provincia di Vibo Valentia e dalle comunità locali, Anas ha autorizzato “in via eccezionale” l’attivazione di un intervento urgente finalizzato al ripristino immediato della percorribilità dell’arteria, così come anticipato qualche giorno fa.

La decisione arriva dopo mesi complessi per residenti, imprese e automobilisti del comprensorio delle Serre, costretti a fare i conti con deviazioni, rallentamenti e pesanti difficoltà nei collegamenti tra i centri interni del Vibonese. Il tratto interessato dalla frana era stato infatti «precedentemente interdetto al transito» proprio a causa dell’instabilità del versante e del rischio per la circolazione. Una situazione che aveva innescato anche interrogazioni parlamentari.

L’obiettivo dell’intervento autorizzato da Anas è quello di «azzerare i pesanti disagi causati dall’interruzione», consentendo una riapertura della provinciale in attesa dei lavori definitivi che dovranno essere eseguiti dalla Provincia per la stabilizzazione del corpo di frana.

La Sp 53 rappresenta un collegamento strategico per l’area delle Serre vibonesi, non soltanto per i residenti ma anche per il tessuto produttivo locale. Negli ultimi mesi le difficoltà lungo questa arteria avevano avuto ripercussioni significative anche sul sistema economico del territorio, con rallentamenti nei trasporti e maggiori costi logistici per le aziende della zona.

Non è la prima volta che Anas interviene sulla tratta Vazzano-Vallelonga. Già nei mesi scorsi erano stati effettuati lavori straordinari per consentire la riapertura al traffico dei mezzi pesanti, dopo le proteste e le richieste avanzate dalle imprese locali.

Il collegamento tra Vazzano e Vallelonga rientra inoltre nel più ampio progetto della Trasversale delle Serre, infrastruttura considerata strategica per migliorare i collegamenti tra il versante tirrenico e quello ionico della Calabria.

Negli ultimi anni Anas ha avviato procedure, finanziamenti e progettazioni per il completamento del lotto della Sp 53, intervento che prevede l’adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove opere infrastrutturali.

Il progetto complessivo punta a incrementare gli standard di sicurezza stradale e a superare le storiche criticità della rete viaria dell’area interna vibonese.

Nel frattempo, l’intervento emergenziale appena autorizzato rappresenta una risposta immediata alle esigenze del territorio e alle richieste delle comunità locali, che da settimane chiedevano soluzioni rapide per il ripristino della circolazione.

Resta ora da attendere l’avvio dei lavori programmati dalla Provincia per la definitiva messa in sicurezza del versante franoso e la stabilizzazione dell’area interessata dal cedimento.