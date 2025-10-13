Lo scambio è stato notato dai poliziotti durante un servizio di controllo del territorio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altra sostanza stupefacente, in tutto circa 10 grammi di cannabis

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha arrestato un uomo residente a Tropea, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i poliziotti del Posto fisso di Polizia, durante il servizio di controllo del territorio, nei pressi di un esercizio commerciale hanno notato due persone intente a scambiarsi un pacchetto di sigarette ricevendo uno di loro in cambio una banconota da 50 euro. Il tempestivo controllo degli agenti ha permesso di accertare che all’interno del pacchetto di sigarette erano occultati 8,2 grammi di marijuana contenuta avvolti in un involucro di carta stagnola.

La successiva perquisizione dell’abitazione di uno dei due soggetti ha consentito di rinvenire altri 1,5 grammi di marijuana e una “canna” già confezionata, oltre a un bilancino di precisione perfettamente funzionante, rotoli di carta stagnola e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

All'esito delle indagini, svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l'uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che successivamente ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia Giudiziaria.