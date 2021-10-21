I vertici del sodalizio: «Insieme dobbiamo alimentare quella speranza di cambiamento che ci può consentire di concorrere al bene della nostra comunità»

«Alla luce di quanto accaduto nello scorso fine settimana nella nostra città, anche noi vogliamo, accanto a Libera, essere presenti alla manifestazione organizzata per sabato 23 ottobre alle ore 18,30 in piazza XXIV Maggio». È quanto si legge in una nota dell’associazione “Insieme per il bene comune”. [Continua in basso]

«Siamo convinti – aggiungono dalla sede di Vibo Valentia del sodalizio – che, insieme, dobbiamo alimentare quella speranza di cambiamento che ci può consentire di concorrere al bene della nostra comunità. Di fronte alla violenza è necessario che tutti facciamo qualcosa. Anzitutto toglierla dal nostro vivere quotidiano per non rispondere all’odio con l’odio, per essere testimoni credibili di un modo di fare diverso. Poi fare la nostra parte per istillare in tutti coloro che avviciniamo simili propositi e comportamenti. Vogliamo perciò, sul solco del cammino già intrapreso, sottolineare con sempre maggiore forza il “positivo” che c’è nella nostra città e – concludono i vertici dell’associazione – fare sentire questa voce che chiede e opera per una nuova prospettiva di futuro, lontano da qualsiasi violenza e sopruso».