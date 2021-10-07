Si trova ricoverata all’ospedale di Catanzaro dove è giunta in elisoccorso dopo essere stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco

Restano serie ma stabili le condizioni della donna di 55 anni, B.G., che ieri è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Soriano a Vibo. L’auto sulla quale si trovava alla guida, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata finendo fuori strada. Estratta dall’auto dai vigili del fuoco, a causa della gravità delle ferite riportate (politraumi) si è reso necessario il suo trasferimento in ospedale a Catanzaro attraverso l’elisoccorso. Non è il primo incidente che si verifica in tale tratto di strada che da ani aspetta interventi di pulizia e messa in sicurezza.