Il sindaco della città capoluogo ha scritto a Ferrovie dello Stato sottolineando che le visure catastali certificherebbero l’esclusiva proprietà della breve via di collegamento: «Situazione di estrema pericolosità per pedoni e mezzi»

Il Comune di Vibo finalmente si “accorge” dello stato in cui versa la strada che dall’incrocio sulla Statale 18 conduce alla stazione di Vibo-Pizzo, costellata di avvallamenti e voragini, ma chiama in causa le Ferrovie dello Stato affinché intervenga, perché – precisa - quel breve tratto è «di esclusiva proprietà di Fs Spa».

In particolare, in una nota diffusa dall’Amministrazione comunale si spiega che «il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha inoltrato una richiesta di intervento urgente e straordinario alla Direzione Infrastrutture e Logistica di Ferrovie dello Stato – Società di Servizi e Trasporti per Azioni (FS S.p.A.) e per conoscenza a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per la messa in sicurezza della strada di collegamento con il piazzale della Stazione Ferroviaria Vibo-Pizzo».

Nella missiva, il primo cittadino segnala che il tratto stradale, «essenziale per la viabilità locale e per l'accesso all'infrastruttura, presenta un avvallamento significativo le cui condizioni sono progressivamente degenerate fino a raggiungere un livello di estrema pericolosità per la circolazione veicolare e pedonale».

Il Comune inoltre aggiunge ventila l’ipotesi «che il dissesto sia causato da un cedimento strutturale o da un movimento del terreno in corrispondenza di un muro di contenimento sovrastante la sede stradale».

Il sindaco, quindi, ha precisato nella missiva che, «in base alla visura catastale storica in possesso del Comune, l'area interessata (Foglio 4, Particella 912) risulti di esclusiva proprietà di FS S.p.A».

«Considerata la natura critica del danno e il rischio concreto per la pubblica incolumità – conclude la nota -, il sindaco ha richiesto un sopralluogo tecnico immediato e la successiva esecuzione di lavori urgenti e straordinari volti al ripristino delle condizioni di sicurezza, confidando nella pronta collaborazione dell'Ente per la risoluzione definitiva del problema».