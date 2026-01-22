La scoperta dei carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare. L’uomo è stato traferito in carcere e denunciato anche per altri reati quali abusivismo edilizio e maltrattamento di animali

A Stefanaconi, i carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto una persona ritenuta presunta responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di armi clandestine.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, svolta nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, i carabinieri hanno rinvenuto - in parte occultate sottoterra all’interno di tubi - nel cortile dell’abitazione, diverse armi e munizioni. In particolare: un fucile doppietta calibro 12 con matricola abrasa; un fucile monocanna calibro 20 con matricola abrasa; una carabina; 112 munizioni di vario calibro; un’ottica per fucile.

Lo stesso è stato inoltre denunciato in stato di libertà per ulteriori reati in materia di abusivismo edilizio e maltrattamento di animali, poiché custodiva sei cani da caccia in precarie condizioni igienico-sanitarie.Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre i cani sono stati affidati a un canile convenzionato.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Vibo Valentia, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.